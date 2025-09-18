Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Deutsch Tamás: Ruszin-Szendi azt az erőszakot képviseli, ami Charlie Kirk halálához vezetett

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 12:26
A Harcosok órájának vendége volt a Fidesz európai parlamenti frakcióvezetője.
A Fidesz európai parlamenti frakcióvezetője vendégeskedett a Harcosok órájában. Deutsch Tamás a beszélgetés során kiemelte: Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló

Deutsch emlékeztetett: amikor a magyar álláspontot kellett volna képviselnie a tábornoknak, akkor Szlava Ukrajinit mondott a NATO ülésén. Majd felidézte, korábban Ruszin-Szendi arról beszélt, minden, az élet kioltására alkalmas eszköz közel áll a szívéhez.. Végül így folytatta: Azt az erőszakot képviseli, ami Charlie Kirk halálához és a Fico elleni merénylethez vezetett.

Ruszin-Szendi Romuluszt el kell távolítani a közéletből 

– összegzett Deutsch, megjegyezve, ha ilyen emberek maradhatnak a közéletben, akkor az ő megközelítésük is véglegesen a politikai élet részévé válik, idézi a politikus szavait a Magyar Nemzet

