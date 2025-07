Deutsch Tamás: Kevesebb csurran, cseppen Majkának

Most egy picivel kevesebb csurran, cseppen – fogalmazott Deutsch Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz európai parlamenti képviselője azzal kapcsolatban tett közzé bejegyzést, hogy az erőszakra buzdító Majkával felbontotta szerződését a One telekommunikációs cég.

One ez így

– szúrt oda egy szóviccel az EP-képviselő.

A One azt követően szüntette meg az együttműködést Majkával, amiért a debreceni Campus fesztiválon a koncertje alatt a Csurran, cseppen című számának végén a miniszterelnököt megszemélyesítő zenész egy „Isten áldja Bindzsisztánt, b…szdmeg!” felkiáltással tisztelgett hallgatóságának, majd az egyik közreműködő egy fordítva megfogott mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövi a rappert. Majka, beleélve magát a kivégzési jelenetbe, össze is esett. Az akció nagy felháborodást váltott ki, sokan adtak hangot elégedetlenségüknek. A One szerződésbontása szíven találta a zenészt, ugyanis így súlyos pénzeket veszít – emlékeztet a Magyar Nemzet.