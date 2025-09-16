Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Vádat emeltek Charlie Kirk gyilkosa ellen: halálbüntetés is várhat rá

charlie kirk
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 21:20
gyilkosságvádemelés
Vádat emeltek a merénylő ellen. Tyler James Robinson halálsorra is kerülhet Charlie Kirk meggyilkolásáért.

Szorul a hurok Tyler Robinson nyaka körül: mondhatni, nem csak képletesen, de szó szerint is, ugyanis megtörtént a vádemelés, az ügyész pedig halálbüntetést kér rá Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolása miatt. 

Tyler James Robinson halálsorra is kerülhet Charlie Kirk meggyilkolásáért
Tyler James Robinson halálsorra is kerülhet Charlie Kirk meggyilkolásáért  Fotó: AFP

Halálbüntetés várhat Charlie Kirk gyilkosára?

Mint ismert, Charlie Kirk aktivista 2025. szeptember 10-én egy merényletben vesztette életét, miközben beszédet mondott a Utah Valley Egyetem kampuszán. Az elkövető 180 méterről, egy épület tetejéről lőtt rá egy vadászpuskával. Kirköt kórházba szállították, ám az orvosok így sem tudták megmenteni az életét. A gyilkossággal gyanúsított Robinsont egy 33 órás hajtóvadászatot követően vették őrizetbe. A 22 éves merénylőt a saját apja adta a hatóságok kezére. A fiú bevallotta tettét édesapjának, aki arra szólította fel, hogy adja fel magát. A fiú azt mondta, inkább öngyilkos lenne, minthogy ezt megtegye. Ezután kereste fel az édesapa egy közeli barátjukat, aki értesítette a hatóságokat.

Utah állam ügyésze, Jeff Grey arról tájékoztatta a nyilvánosságot: megtörtént a vádemelés az ügyben. "Előre megfontolt, súlyos körülmények között elkövetett gyilkosság, amely során Charlie Kirk életét szándékosan és tudatosan kioltották, miközben mások élete is komoly veszélynek volt kitéve" – írta le a jogi helyzetet az ügyész, kiemelve: a helyzet súlyosságára tekintettel halálbüntetést fog kérni.

Gray hozzátette: nem hozta meg könnyen a döntését.

Robinson ellen összesen hét pontban emelnek vádat, amelyek közül a legsúlyosabb a gyilkosság, de tanúk befolyásolása és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt is felenie kell majd a bíróság előtt. 

