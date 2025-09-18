Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Vége: a rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi fegyverét

Ruszin-Szendi Romulusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 11:21
Rendőrök vonultak ki reggel Ruszin-Szendi Romulusz otthonához.
Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök otthonánál reggel rendőrök jelentek meg – erről Magyar Péter posztolt a közösségi oldalán. Majd maga az érintett is reagált a saját Facebook-oldalán.

Magyar Péter Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjárása
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét lefoglalták a rendőrök (Fotó: MW)

„Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet.”
– írta Ruszin-Szendi Romulusz.

 

