Miniszterelnökség: jelentősen gyorsul a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezése

Miniszterelnökség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 08:23
hitelkormányrendelet
A kormányrendelet meggyorsítja a lakásvásárlásokat.

A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését, ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte - tájékoztatta a Miniszterelnökség hétfőn az MTI-t.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
