Miniszterelnökség: jelentősen gyorsul a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezése

A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését, ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte - tájékoztatta a Miniszterelnökség hétfőn az MTI-t.