AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Ők azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen. Mi azt, hogy a tulajdonosoké

Otthon start
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 07:36
start programOrbán Viktor
Hetet-havat összehordanak az Otthon start programról.

Hetet-havat összehordanak az Otthon start programról – kezdte hétfő esti bejegyzését a közösségi oldalán a miniszterelnök.

Orbán Viktor, MCC
Orbán Viktor: Hetet-havat összehordanak az Otthon start programról. Fotó: YouTube

Szeptembertől indul a fix 3 százalékos lakáshitel: 50 millió forint 25 évre, 3 százalékos kamatra, és már 10 százalékos önerővel megveheted az első lakásod – javasolta egy hete, hétfői videóüzenetében Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a közösségi oldalát olvasóknak. Az Otthon start program óriási segítség és láthatóan óriási az érdeklődés is – tette hozzá a szóvivő, kiemelve: a balliberálisok ezért máris támadják a programot, mint minden más a magyar családoknak, fiataloknak nyújtott támogatást. Palóc André kiemelte:

állításaikkal szemben a lakásárak sem szállnak el, hiszen árkorlát van beépítve a programba. Nem is lehet hitelt felvenni olyan ingatlanra, amit túllépné az árkorlátot.

Panyi Miklós két napja azt írta, a Tisza Párt ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette,

a Tisza Párt 20 százalékos ingatlanár-drágulással „dobálózik”, miközben a júliusi országos ingatlanár-drágulási mutató 0,1 százalék volt.

Orbán Viktor mindezt úgy foglalta össze:

„Hetet-havat összehordanak az Otthon start programról. Az igazság egyszerű: ők azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen. Mi azt, hogy a tulajdonosoké.”

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu