Orbán Viktor: Ők azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen. Mi azt, hogy a tulajdonosoké

Hetet-havat összehordanak az Otthon start programról – kezdte hétfő esti bejegyzését a közösségi oldalán a miniszterelnök.
Szeptembertől indul a fix 3 százalékos lakáshitel: 50 millió forint 25 évre, 3 százalékos kamatra, és már 10 százalékos önerővel megveheted az első lakásod – javasolta egy hete, hétfői videóüzenetében Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a közösségi oldalát olvasóknak. Az Otthon start program óriási segítség és láthatóan óriási az érdeklődés is – tette hozzá a szóvivő, kiemelve: a balliberálisok ezért máris támadják a programot, mint minden más a magyar családoknak, fiataloknak nyújtott támogatást. Palóc André kiemelte:
Panyi Miklós két napja azt írta, a Tisza Párt ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette,
Orbán Viktor mindezt úgy foglalta össze:
