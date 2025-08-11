Gyilkos fertőzést terjeszt a légkondi, a nyáron már két emberrel végzett

A veszélyes fertőzés eddig több mint ötven embernél okozott megbetegedést, és két halálos áldozata is van. A kórokozó olyan légiós betegséget idéz elő, mint egy súlyos tüdőgyulladás, amely kezelés nélkül életveszélyes lehet, főként legyengült immunrendszerű embereknél. New York egyik legsűrűbben lakott városrészében, Harlemben július végétől gyors ütemben terjed a legionella baktérium.

A légkondi miatt gyilkos fertőzés kezdte megbetegíteni az embereket New Yorkban / Fotó: Pexels

A gyilkos fertőzés neve: legionella

A betegek körében jellemző tünet a magas láz, köhögés, hidegrázás, fej- és izomfájdalom, súlyosabb esetekben hasmenés vagy zavartság. A szakértők szerint a fertőzés leggyakoribb forrásai az ipari légkondicionáló rendszerek, mivel a bennük felgyülemlő pangó víz ideális környezetet biztosít a baktérium elszaporodásához.

Mint minden felső légúti fertőzés, ez is a gyengébb immunállapotúakat érinti a legsúlyosabban. Náluk gyorsabban romolhat az állapot

– idézte Dr. Prinz János háziorvos szavait az Origo.

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a lakásokban vagy kisebb irodákban működő klímák is hasonló kockázatot jelentenek-e. A szakember szerint a háztartási berendezések esetében a legionella jelenléte rendkívül ritka.

A kisebb klímákban minimális az esély a legionella kialakulására. Ettől függetlenül ezek rendszeres tisztítása is elengedhetetlen, mivel más baktériumok, gombák vagy vírusok is megtelepedhetnek bennük

– hangsúlyozta az orvos.

A hatóságok Harlemben jelenleg a fertőzés forrását kutatják, és fokozottan ellenőrzik az érintett épületek hűtő- és légkondicionáló rendszereit. A lakosságot arra figyelmeztetik, hogy a nyári hőségben használt berendezések karbantartását ne hanyagolják el, mert a legionella-fertőzés nem játék, mivel megfelelő óvintézkedések nélkül halálos is lehet.

A legionella tüneteinek felismerése az alábbi videóból ismerhető meg: