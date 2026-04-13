Magángéppel utazik és világsztárokkal turnézik a magyar énekesnő, Danis Elza

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 17:00
A magyar riporter, aki meghódította a világ legnagyobb színpadait: Danis Elza útja a karaoke-bároktól egészen a dubaji óriásplakátokig vezetett. Ma már magángéppel utazik és világsztárok állandó színpadi partnereként énekel több tízezres stadionokban, miközben gőzerővel készül saját szólókarrierjére is.
Vermes Krisztina
A szerző cikkei

Egy magyar lány arca virít Dubaiban a plakátokon, világsztárok VIP-páholyában koccint a hírességekkel, és magángéppel repül egyik fellépésről a másikra. Danis Elza története olyan, mint egy tündérmese: a magyar riporterből a 90-es évek legnagyobb ikonjainak állandó színpadi partnere lett. 

Világsztárok énekesnője lett Danis Elza, Layzee (Mr. President) és Hadaway társaságában    Fotó: beküldött

A karaoke-bártól a világhírnév felé

Elza zenei karrierje nem egy konzervatóriumban, hanem egy délutáni karaoke-buliban indult, egészen véletlenül.

A családban senki nem tudta, hogy tudok énekelni. Sőt, anyukámék sokat nevettek rajtam, hogy milyen hamis vagyok a népdalokkal az iskolában

  - mesélte mosolyogva Elza.

Aztán hatévesen a mikrofonhoz lépett és elénekelte a Zanzibar egyik slágerét. A szülei tátott szájjal figyelték: kiderült, hogy a kislány nem is hamis, sőt! Csak éppen a popzene az ő világa. Ezen felbuzdulva később több tehetségkutatóban is szerencsét próbált, az élő show kapujában mindig eltanácsolták. Elza ekkor már-már feladta az álmait: elvégzett egy riporter iskolát és egy ruhaboltban dolgozott eladóként, várva a sorsszerű jelre. Ami egyszer csak "bekopogott" hozzá, amikor már kezdte feladni. Csörgött a telefonja, a vonal másik végén pedig egy világsztár, a világhírű Haddaway (a What is Love sztárja) menedzsmentje hívta,  éppen új énekesnőt kerestek. Eljutott hozzájuk a gyönyörű hangú énekesnő demo-ja és őt választották, sok más lányt maga mögé utasított a tudta nélkül, akiket előtte hallgattak meg. Nem akart hinni a fülének, de természetesen igent mondott.

Mélyvíz: 25 ezer ember előtt lépett fel első alkalommal

Elza első nagy fellépése minden volt, csak egyszerű nem: próba nélkül, egy 25 ezres stadionban kellett bizonyítania Haddaway mellett. A hatalmas stressz miatt Elza saját bevallása szerint rágörcsölt, kívül- belül reszketett, hogy a koncert után a világsztár kíméletlenül őszinte volt vele.

Borzasztóan stresszes volt. Megláttam azt a rengeteg embert és majdnem elájultam. Nem volt próbánk, rögtön kiálltam ennyi ember elé. Meg voltam szeppenve. Kérdezte, hogy hol van az a hang, amit a demókban hallott, mert ez a teljesítmény nagyon kevés volt 

- emlékezett vissza Elza.

Akkor azt hitte, ennyi volt, itt a vége, pakolhat és végleg mehet vissza riporternek,  de a sors másként akarta. Mire hazaért, már várta egy lista a turné következő helyszíneivel. 

Elza azóta már megszokta, hogy teltházas helyeken, tízezrek előtt énekel   Fotó: beküldött  

Magánrepülők, csillogó fellépőruhák, rivaldafény

Azóta nincs megállás. Elza az elmúlt években bejárta a világot: Olyan sztárokkal léphetett színpadra, mint Dr. Alban, Anastasia, Samantha Fox, Craig David, a Snap! és a Mr. President (Layzee) oldalán is. Utóbbi azóta már az állandó főnöke, mára ő a produkció állandó tagja. 

Volt, hogy két hét alatt hét országban jártam, vagy egy nap alatt két országban, egyik fellépésről a másikra repültünk, természetesen ilyenkor magángéppel kell mennünk. Dubaitól Mongólián át Dél-Amerikáig mindenhol megfordultunk már

 - meséli Elza.

A fiatal énekesnő mesébe illő életet él: vörös szőnyeg, magánrepülők, világsztárok, teltházas fellépések    Fotó: beküldött

Irigylésre méltó élete lett, persze cserébe rengeteg munkáért és lemondásért.

Samantha Fox és Elza egy fellépés előtt    Fotó: beküldött

 Néha olyan feszített a tempó, hogy csak a repteret és a színpadot látja, az adott országból semmit.

Brazíliában jutott egy kis idő a kikapcsolódásra a fellépések között    Fotó: beküldött

 Olykor pedig jut idő egy kis tengerpari, vagy medencés kikapcsolódásra is, fellépések után pedig luxusszállodák lobbijában vagy exkluzív VIP-klubokban ünnepli a sikert a világ legnagyobb sztárjaival.

Éppen magánrepülővel indulnak Hadaway-el egy fellépésre    Fotó: beküldött

Tragédia és remény a családban

Szülei nagyon büszkék rá, mostanában elég kevés időt tud együtt tölteni, karrierjét építi. De teljesen megértik, hiszen ők maguk is művészek voltak és sok fellépésük is volt anno.

Bár Elza sikert sikerre halmoz - külföldön olykor már az ő arcképével hirdetik a koncerteket- a szíve egy része mindig itthon van. Édesanyja, aki egykor Marilyn Monroe-hasonmásként lépett fel, mindenben támogatja. Amikor idejük engedi, találkoznak és órákon át beszélgetnek, mint a barátnők.

Elza édesanyjától örökölte a szépségét    Fotó: beküldött

 Édesapja, aki Elvis-imitátorként szintén kiváló énekes volt, több mint tíz éve lebénult. 

Sajnos apa nagyon beteg, nem tud ott lenni a koncertjeimen. Ha jól lenne, biztos ő lenne az első, aki minden koncertemre elkísérne és az első sorban csápolna nekem 

- mondta elcsukló hangon Elza.

A hangját pedig édesapjától, aki kiváló énekes volt    Fotó: beküldött

Új álmok: irány a szólókarrier!

Elza bár imádja a 90-es évek sztárjaival való közös munkát, mégis mer még ennél is nagyobbat álmodni. Amikor néha van egy kis fellépési szünet, akkor itthon továbbra is riporterként dolgozik a TV2 Tények Plusz szerkesztőségében, mert azt is nagyon szereti. Elárulta, hogy 2026-ban szintet lép. 

Ez a nagy álmom, és hálás vagyok Layzee-nek (Mr. President), amiért hisz bennem szólóénekesként is. De megígértem neki: bármi történik, a csapatot sosem hagyom el! A szívem viszont főként a hazámért dobog, így Magyarországra is készülök valamivel, de ez egyelőre maradjon az én titkom. 

 - zárja a beszélgetést Elza.

Külföldi producerekkel már gőzerővel készülnek az első szólódalai és világsztárok klipjeiben is szerepelni fog, de többet nem árulhatott el.  Az biztos, 2026 új fényt, új csillogást is fog hozni számára.

Hamarosan szólókarrierbe kezd Elza, ez a legnagyobb álma    Fotó: beküldött
