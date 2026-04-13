Magángéppel utazik és világsztárokkal turnézik a magyar énekesnő, Danis Elza

Egy magyar lány arca virít Dubaiban a plakátokon, világsztárok VIP-páholyában koccint a hírességekkel, és magángéppel repül egyik fellépésről a másikra. Danis Elza története olyan, mint egy tündérmese: a magyar riporterből a 90-es évek legnagyobb ikonjainak állandó színpadi partnere lett.

Világsztárok énekesnője lett Danis Elza, Layzee (Mr. President) és Hadaway társaságában Fotó: beküldött

A karaoke-bártól a világhírnév felé

Elza zenei karrierje nem egy konzervatóriumban, hanem egy délutáni karaoke-buliban indult, egészen véletlenül.

A családban senki nem tudta, hogy tudok énekelni. Sőt, anyukámék sokat nevettek rajtam, hogy milyen hamis vagyok a népdalokkal az iskolában

- mesélte mosolyogva Elza.

Aztán hatévesen a mikrofonhoz lépett és elénekelte a Zanzibar egyik slágerét. A szülei tátott szájjal figyelték: kiderült, hogy a kislány nem is hamis, sőt! Csak éppen a popzene az ő világa. Ezen felbuzdulva később több tehetségkutatóban is szerencsét próbált, az élő show kapujában mindig eltanácsolták. Elza ekkor már-már feladta az álmait: elvégzett egy riporter iskolát és egy ruhaboltban dolgozott eladóként, várva a sorsszerű jelre. Ami egyszer csak "bekopogott" hozzá, amikor már kezdte feladni. Csörgött a telefonja, a vonal másik végén pedig egy világsztár, a világhírű Haddaway (a What is Love sztárja) menedzsmentje hívta, éppen új énekesnőt kerestek. Eljutott hozzájuk a gyönyörű hangú énekesnő demo-ja és őt választották, sok más lányt maga mögé utasított a tudta nélkül, akiket előtte hallgattak meg. Nem akart hinni a fülének, de természetesen igent mondott.

Mélyvíz: 25 ezer ember előtt lépett fel első alkalommal

Elza első nagy fellépése minden volt, csak egyszerű nem: próba nélkül, egy 25 ezres stadionban kellett bizonyítania Haddaway mellett. A hatalmas stressz miatt Elza saját bevallása szerint rágörcsölt, kívül- belül reszketett, hogy a koncert után a világsztár kíméletlenül őszinte volt vele.

Borzasztóan stresszes volt. Megláttam azt a rengeteg embert és majdnem elájultam. Nem volt próbánk, rögtön kiálltam ennyi ember elé. Meg voltam szeppenve. Kérdezte, hogy hol van az a hang, amit a demókban hallott, mert ez a teljesítmény nagyon kevés volt

- emlékezett vissza Elza.