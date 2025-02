Mr President exkluzív: Elzával barátok vagyunk!

Nincs olyan ember hazánkban, aki ne hallott volna már a 90-es évek egyik legnagyobb sztárjáról. Mr. President Coco Jambo című számának elég a címét elmondani, sokan azonnal elkezdik dúdolni a slágert. Azt azonban sokan nem tudják, hogy mi az, ami ennyi év után is visszahozza Magyarországra a Mr. Pre­si­dent formációból azóta kivált Delroy Ren­nallst.

Mr. President és Danis Elza együtt járja a világot, sikert sikerre halmozva – Fotó: archív / hot magazin

– Sok elképesztően kedves embert ismerhettem meg itt, és a közönség is mindig kiemelkedő szeretettel fogad. Rengeteg jó barátom lett Magyarországról, ráadásul egy csoda szép magyar énekesnővel is együtt dolgozom. Danis Elzával nemcsak a színpadon, de az életben is barátok vagyunk. Ezenfelül úgy érzem magam, mintha itthon lennék; erről az emberek mellett a magyar konyha is gondoskodik – kezdte Mr. President mosolyogva a hot! magazinnak. Mr President énekesnője, Danis Elza tehát a magánéletben is fontos a világsztárnak.

Mr. Presidentet a színpad élteti

A nagyobbnál nagyobb fesztiválokon és színpadokon túl azonban Delroy is hétköznapi ember, aki – az előadói tevékenységén túl – kifejezetten nyugodt életet él.

– Szerintem én vagyok a világ legunalmasabb embere. A családom szerint amikor a színpadon vagyok, akkor jövök igazán vissza az életbe, de alapvetően nagyon csendes férfinak tartom magam, aki inkább introvertált a hétköznapokban. Imádom a zenét, és rendszeresen sportolok.

Amióta idősebb vagyok, a gyermekeim legnagyobb örömére elkezdtem főzni, ami nagyon is kikapcsol egy mozgalmas hétvége után.

Ezenkívül gondozom a kertünket, ami azért is érdekes, mert mindenki azt hiszi, hogy folyamatosan aktív, már-már „túl sok” ember vagyok. Van egy ilyen énem is, ami a színpadon jön elő, de az ember nem lehet mindig ebben az állapotban – tette hozzá.

Mr. President állítja: ő a világ legunalmasabb embere – Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Mr. President a gyermekei születésekor találta meg az egyensúlyt

Azt gondolhatnánk, hogy ennyi szakmai siker és munka mellett az énekesnek nem sok ideje marad arra, hogy megfelelő időt töltsön a családjával. Az előadóban azonban valami megváltozott a gyermekei érkezésekor.

– Meg kell találni az egyensúlyt a munka és a magánélet között, én pedig a gyermekeim születésekor találtam meg az egyensúlyt. Előtte nem ismertem ezt a kifejezést, mert olyannyira a munkára fókuszáltam, hogy egyszerre voltam lemezlovas, énekes, show-man, zeneszerző, és még sorolhatnám. Persze egytől egyig élveztem ezeket a munkákat, de mára máshová került a hangsúly az életemben, amit egyáltalán nem bánok. Szeretném, ha a gyerekeim ellátogatnának Magyarországra, de erre még nem került sor – árulta el.