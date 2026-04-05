Nagy Feró: Európa meghal az orosz olaj nélkül

Március 30-án, hétfőn rendkívüli bejelentéssel érkezett Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök újabb dokumentumot mutatott be, méghozzá a Tisza Párt forgatókönyvét arra vonatkozóan, hogy miként választanák le Magyarországot az orosz olajról. „Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra” - mondta videójában Orbán Viktor. A Tisza gazdasági terveit óriási felháborodás övezi, Nagy Feró lapunknak fejtette ki, hogy már semmin nem lepődik meg a baloldaltól, mivel eddig is mindenre képesek voltak.

Nagy Feró rossz véleménnyel van az Európai Unióról (Fotó: Török Gergő)

Nagy Feró nem ért egyet az Európai Unióval

Az Európai Unió folyamatosan támogatja a szomszédban zajló háborút, de Magyarország próbál az értelmetlen euró milliók kivándorlását megakadályozni. Zelenszkij ukrán elnök ezért elzárta korábban a Barátság-kőolajvezetéket, olajblokád alá vonva hazánkat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra szólította fel Magyarországot, hogy ne akadályozza az ukránok anyagi támogatását, aminek nagy részét fegyverekre költenék. Orbán Viktor azonban nem tett eleget ezeknek a kéréseknek, mivel elmondása szerint a békét kellene támogatni.

Az nem lehet, hogy az Európai Unió összejátszik egy olyan országgal, amely nem tagja az Uniónak. Akikkel együtt élünk itt, Európában, tőlük várnánk a segítséget és nekik kellene támogatni a békét. Ezek után pedig összefognak Ukrajnával. Ez fáj nekem nagyon, hogy ők nem is tartoznak az Európai Unióhoz és mégis nekik segítenek

– mondta lapunknak a Kossuth-díjas énekes.

Az olcsó, orosz olaj azonban kulcsszereplő lesz a következő időszakban, mivel az iráni háború kitörésével nagyon megnőtt az olaj piaci ára a világban. „Ezek után nem lepődök meg, hogy a Tisza azt mondja, hogy zárjuk el a csapot, pedig Európa meghal az orosz olaj nélkül, legalábbis jó pár ország. Szerencsére a magyar miniszterelnök megpróbált mindenkivel jó kapcsolatot ápolni, akár Kínával, Amerikával és még Oroszországgal is” - árulta el a Borsnak Nagy Feró.

Nagy Feró szerint nemcsak adóemeléssel lehet országot vezetni (Fotó: Molnár Péter)

Nagy Feró cudar világot jósol, ha a baloldal kerül hatalomra

A magyar kormány nemrég védett árat vezetett be a benzinre és gázolajra. A Tisza Párt legújabb forgatókönyve szerint ezt is eltörölnék, amit korábban Kapitány István is kihangsúlyozott. Az énekes szerint azonban ezzel nemcsak az átlag emberekkel szúrnának ki, hanem vállalkozásokkal és a nagyvállalatokkal is.

Hallottam már embereket, akik azt mondták, hogy inkább kifizetik az ezer forintos benzinárat. Persze, vannak olyan emberek, akik probléma nélkül ki tudnák fizetni ezeket az árakat, de ott vannak a nagyvállalatok, akik nap, mint nap szállítják a zöldséget, kenyeret és rengeteg mindent. Ilyenkor ebbe nem gondolnak bele az emberek?

– tette fel jogosan a kérdést Nagy Feró.