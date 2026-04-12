Stohl András sírva zsűrizte Gesztesi Pankát: „Azt láttam, ahogy egy Apa nézi a lányát”

Szenzációs fináléval zárult az idei showműsor, ahol a döntőben végül Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna emelhette magasba a Nagy Duett győztes trófeáját. Az idei évad utolsó adása tele volt megható pillanatokkal, Gesztesi Panka például Stohl Bucit, Lékai-Kiss Ramónát és édesanyját, Liptai Claudiát is megríkatta.

A Nagy Duett 2026: Gesztesi Panka alaposan megríkatta a zsűrit (Fotó: TV2)

Nagy Duett 2026: Rami indította a sort

Gesztesi Panka és Kovács Áron produkciója után szó szerint alig kapott levegőt a zsűri, annyira lenyűgözték őket a hallottak. Lékai-Kiss Ramóna nem is fogta vissza magát, amikor elmondta a véleményét.

Szülőként az anyukák, apukák jó esetben mindig büszkék a gyermekeikre. De tényleg, ha egy fadarabot raknak arrébb két centivel, akkor is azt mondjuk, hogy jaj de jó. Mindig kerülgetjük itt a forró kását, de elképzelni nem tudom, hogy milyen lehet Claunak, hogy ott áll melletted 22,5 és centire és nem mondhatja azt, hogy szavazzatok a lányomra, mert ő a legjobb

– kezdte Rami, a meglepetés pedig ebben a pillanatban érkezett, amikor Claudia magához ragadta a szót.

Bármi lesz is, tényleg teljesen mindegy, hogy mi, de én olyan ajándékot kaptam! Őszinte leszek, én nem voltam mindig ott a Pankának, amikor ott kellett volna lenni és ez az elmúlt 9 hét egy olyan közösséget hozott, ami már soha semmi el nem tud választani. És ezt én nagyon köszönöm, mert a legfontosabb az, amit ti is láttok, meg amit anyaként és szülőként mindig érzünk is, hogy legyen önbizalma a gyereknek és legyen egy saját útja.

Rami nagyon hálás volt, hogy Claudia elmondta helyette tulajdonképpen a lényeget, utána elcsukló hangon már ő is csak megköszönni tudta a produkciót: „llyet látni egy anyának, amit ma te is itt művelték a színpadon, Úristen, Panka! Csodálatos, gratulálok!”

Stohl András elsírta magát a Nagy Duett döntőjében Gesztesi Panka és Kovács Áron produkcióján (Fotó: Tv2)

A “fekete leves” még csak ezután következett

A Nagy Duett zsűrijének utolsó megszólalójaként Stohl András azzal kezdte, hogy megköszönte, hogy utoljára szólalhatott meg, mert már addig a pillanatig is küzdött a gombóccal a torkában, amikor azonban tényleg elmondhatta az érzéseit, akkor már végleg nem maradt egy szem sem szárazon a stúdióban.

Egy produkcióban az a legszebb, amikor az ember lát egy mozit és érdekes ugyan, hogy feljött Claudia szerepe is itt, de én ezzel nem szeretnék most foglalkozni. Árronnál többször is említettem, hogy olyan, mintha magamat látnám benne. Most viszont azt láttam, ahogy egy Apa nézi a lányát, ahogy valakivel táncol és elindul az életbe, és nehezebbnél nehezebb figurákat csinálnak meg, amit ő csak lentről tud nézni, de szeretettel támogatja és aztán egyszer csak eljön az életben egy pillanat, amikor ő is felül a hintára és a lánya a vállára ül

– mondta elcsukló hangon, a sírással küszködve Stohl András.