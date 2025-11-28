Most közölték: nagyon beteg volt, meghalt Lehoczki László

Lehoczki László november 27-én este hunyta le örökre a szemét. Családja megható sorokkal búcsúzott tőle.
Összetört szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy szeretett férjem Lehoczki-Spider László 2025. 11. 27-én este, méltósággal viselt hosszú betegség után békésen elaludt. Temetéséről később adunk információt
- írta családja a szomorú bejegyzésben.
A legendás mentőkutya, Mancs gazdája és a Spider Mentőcsoport alapítója 67 éves volt. Csoportja rendszeresen vett részt eltűnt személyek keresésében, természeti katasztrófák utáni munkálatokban és sürgősségi bevetésekben. Rengetegen gyászolják.
