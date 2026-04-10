Kucsera Gábor a választásról: "Mint mindig az életben, most is biztosra megyek"

Az április 12-ei országgyűlési választás közeledtével egyre több ismert közéleti szereplő és sportoló beszél arról, milyen szempontok alapján mérlegel, és milyen érvek mentén hozza meg a döntését. Mint mondják, az idei választásoknak a tétje óriási, ezért fontos, hogy mindenki elmenjen vasárnap szavazni. A témában ismét megszólalt Kucsera Gábor.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina kiállnak a béke mellett (Fotó: Tumbász Hédi)

Kucsera Gábor és Tápai Szabina számára a család az első

A világbajnok kajakozó korábban már családapaként beszélt arról, milyen értékek fontosak számára, és miért tartja lényegesnek a stabilitást és a biztonságot. Feleségével, Tápai Szabinával a családjuk jelenti számukra a legfontosabb biztos pontot. Kucsera Gábor most azonban sportolóként is megszólalt, és elmondta, hogy a sport világából nézve is határozott véleménye van a kérdésről.

Kucsera Gábor elégedett a támogatásokkal

Kucsera Gábor egész életét a sport határozza meg, így pontosan látja, hogyan működik ma az élsport, milyen lehetőségei vannak a fiatal tehetségeknek, és milyen támogatások segítik a szabadidősportot vagy akár a tömegsport fejlődését. A sportoló szerint az elmúlt években sok olyan fejlesztés és támogatás valósult meg, amely lehetővé teszi, hogy egyre több fiatal kezdjen sportolni, és hogy a magyar sport továbbra is sikeres legyen nemzetközi szinten. Éppen ezért úgy érzi, hogy a választásnál is a biztos döntést érdemes meghozni.

Gyermekkorom óta a sport tölti ki az életemet és a mindennapjaimat. Szakosztályvezetőként pontosan látom, hogy hol tart ma az élsport, milyen támogatásokat kapott a szabadidősport, vagy akár a tömegsport. Ezért én biztosan tudom, hogy hova fogok szavazni, mint mindig az életben, most is biztosra megyek

– mondta a Borsnak Kucsera Gábor.

A sportoló szavai egybecsengenek a Fidesz ismert jelmondatával is: A biztos választás. Kucsera szerint az élet számos területén – a sportban, a családban és a mindennapi döntésekben – is az a legfontosabb, hogy az ember tudja, mire számíthat. Úgy véli, a kiszámíthatóság és a stabilitás nemcsak a sportban, hanem az ország jövője szempontjából is kulcsfontosságú.