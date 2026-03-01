Kiakadt az egyik versenyző, embertelen körülmények és szirénázó mentő érkezett a Séfek Séfe súdiójához – Heti TOP

Őrületes népszerűséggel dübörög a Séfek Séfe hetedik évada, ahol ezúttal is meglepő versenyzők, izgalmas feladatok és elképesztő nehezítések tartják lázban a nézőket.

Nem várt fordulat a Séfek Séfe stúdiójában: szirénázó mentő érkezett (Fotó: Markovics Gábor)

Séfek Séfe 2026: Ördög Nóra remegő hangon közölte a hírt

A kihívások egyre nehezebbek, így a konyhában egyre többször a kapkodás és a szóváltás veszi át a főszerepet, aminek természetesen a következménye sem marad el. A csütörtök esti epizódban meglepő fordulatnak lehettek szemtanúi a tévénézők, akik a műsor történetében először láthatták a Séfek Séfe mentőakcióját is.

Kiakadt az egyik versenyző

A héten a csapatfeladatok abszolválása okozta a legnagyobb fejtörést a versenyzőknek, ami bizony komoly kihívást jelent a leendő mesterszakácsoknak. Arra azonban bizonyára nem számítottak, hogy ennyire hamar valaki elkezd konyhai eszközöket dobálni. A kettes pultnál például Molnár Dávid idegei pattantak el, és hajította le dühösen, fújtatva a merőkanalat.

Engem már nem érdekel, nem csinálom ezt!

– mondta ingerülten.

