Kiakadt az egyik versenyző, embertelen körülmények és szirénázó mentő érkezett a Séfek Séfe súdiójához – Heti TOP

séfek séfe
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 19:00
Ördög Nóramentő
Molnár Anikó otthonában embertelen körülmények uralkodnak. Megszólalt az ügyészség Berkiről. A Séfek Séfe stúdiójához mentőt kellett hívni. Ezek voltak a legolvasottabb sztárhíreink a héten!

Őrületes népszerűséggel dübörög a Séfek Séfe hetedik évada, ahol ezúttal is meglepő versenyzők, izgalmas feladatok és elképesztő nehezítések tartják lázban a nézőket.

Nem várt fordulat a Séfek Séfe stúdiójában: szirénázó mentő érkezett.
Nem várt fordulat a Séfek Séfe stúdiójában: szirénázó mentő érkezett (Fotó: Markovics Gábor)

Séfek Séfe 2026: Ördög Nóra remegő hangon közölte a hírt

A kihívások egyre nehezebbek, így a konyhában egyre többször a kapkodás és a szóváltás veszi át a főszerepet, aminek természetesen a következménye sem marad el. A csütörtök esti epizódban meglepő fordulatnak lehettek szemtanúi a tévénézők, akik a műsor történetében először láthatták a Séfek Séfe mentőakcióját is. 

Kiakadt az egyik versenyző

A héten a csapatfeladatok abszolválása okozta a legnagyobb fejtörést a versenyzőknek, ami bizony komoly kihívást jelent a leendő mesterszakácsoknak. Arra azonban bizonyára nem számítottak, hogy ennyire hamar valaki elkezd konyhai eszközöket dobálni. A kettes pultnál például Molnár Dávid idegei pattantak el, és hajította le dühösen, fújtatva a merőkanalat. 

Engem már nem érdekel, nem csinálom ezt!

mondta ingerülten. 

210713-13-KZ
Berki Krisztián halálát a mai napig rejtély övezi (Fotó: Knap Zoltán)

Megszólalt az ügyészség Berki Krisztián haláláról

Májusban lesz négy éve, hogy Berki Krisztián váratlanul életét vesztette. A celeb halála után a rendőrség is nyomozásba kezdett, különös tekintettel arra, hogy a tragédiát követően a helyszínelők kábítószergyanús anyagokra is bukkantak a helyszínen. Évekkel később a hatóságok most elárulták: továbbra sem tisztázott, hogyan juthatott hozzá Berki Krisztián a kábíłtószerhez. Bár két embert kihallgattak az ügyben, az eljárást megszüntették ellenük

Így figyelmeztette feleségét Vilmos herceg

Vilmos herceg és Katalin hercegné jelenlétükkel azonnal ellopták a show-t, amikor megjelentek az idei BAFTA gálán. Az eseményről készült felvételek tanúsága szerint a walesi pár a vörös szőnyegen elkápráztatva suttogtak egymásnak szavakat, szakértők pedig megfejtették, melyek voltak ezek. Jeremy Feeman szerint, aki leolvasta a mondatokat a hercegi pár szájáról azt mondta, hogy Katalin odasúgta férjének, hogy nézze az embereket, mielőtt odaintegetett volna nekik. Ezután Vilmos herceg óvatosan odasúgta feleségének, hogy vigyázzon a lépteire, miközben mentek tovább.

PA_20231030_014
Molnár Anikó kétségbe van esve, nem tudja mit kezdjen 25 darab kóbor macskájával (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó otthonában áldatlan állapotok uralkodnak

Molnár Anikó 2025-ben még több kóbor cicát engedett be az otthonába, mint korábban, aminek egyre súlyosbodó következményei vannak. Az OnlyFans tartalomgyártó nemrég a Tv2 kameráinak mesélte el, hogy ugyan kezdetben csak néhány állatot fogadott be, mostanra a macskák teljesen átvették az uralmat, így aztán rettenetes körülmények alakultak ki. Molnár Anikó anyukája betegsége miatt is aggódik per pillanat, az pedig csak hab a tortán, hogy hamarosan itt a párzási szezon és nem tudja, mit kezdjen az állatokkal. Naphosszat csak takarít és fertőtlenít, hálószobája ajtaja elé pedig egy plusz ajtót kellett felszerelnie biztonsági zárral ellátva, oda ugyanis csak a legkiváltságosabb állatok tehetik be a lábukat. Jelenleg 25 állattal él együtt, költségei az egekben, kiadásait pedig egyre nehezebben bírja.

Galéria: Borzasztó körülmények között él Molnár Anikó
Molnár Anikó padlására jelenleg fel sem lehet menni a rengeteg lom miatt (Fotó: TV2)

 

