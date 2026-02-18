"Fontos a jó kézi munka" – Vörös bombázó csábított el mindenkit a Séfek séfében

A Séfek Séfe legújabb évadában ezen a héten kezdetét vették az előválogatók, ahol már az első adásokban látványosan nőtt a versenyzők száma – és a meglepetéseké is. A színes mezőnyben olyan nem várt karakterek tűntek fel, mint Orosz Mirella, aki saját elmondása szerint is feltűnő női szépség, akit gyakran ítélnek meg pusztán a külseje alapján.
Mirella marketingmenedzserként dolgozik, emellett fodrászkodik, és szépségversenyeken vett részt, sőt modellmentorként is tevékenykedik. Számára a szépség életstílus, hiszen – ahogy fogalmazott – „csak a szép emberek érvényesülnek az életben”. A Séfek Séfe versenyébe éppen ezért jelentkezett: meg akarta mutatni, hogy a tökéletes külső mögött komoly ambíció és kitartás is van.
A főzést magabiztos kijelentéssel kezdte: „A kifutók világát már meghódítottam, most a konyha következik.” Mirella még a zsűri alakjára is figyelt, megjegyezve, hogy nem kapnak túl sok köretet, nehogy a sok kóstolásban elhízzanak. Amatőrként azonban nem vállalt kicsi kihívást: tonhalsteaket készített, ami egyáltalán nem számít kezdő receptnek.
A magas sarkú cipőben főző Mirella kicsit botladozott, szinte minden kiesett a kezéből, de végül talpon maradt – szó szerint és átvitt értelemben is. Ráadásul két fogással készült: egy főétellel és egy desszerttel, amelynél a habzsák használata külön figyelmet kapott.
A habzsáknál fontos az erős kéz, és nekem erős kezem van. A habzsáknál még fontos a jó kézi munka és nemcsak akkor amikor főzünk.
– mondta magabiztosan Mirella.
A zsűri összességében vegyesen értékelte a látottakat. A hal sütését mindhárom séf dicsérte, viszont több elem ízesítését hiányolták. Vomberg Frigyes keményen fogalmazott: szerinte nem látott többet Mirellában egyelőre, míg Krausz Gábor komponensenként értékelve a desszerttel egészen a gyerekkorába repült vissza, és megadta az első kést. Tischler Petra sokáig vacillált, de végül ő is kést adott a versenyzőnek.
Mirella öröme határtalan volt: „Ez volt a célom, büszke vagyok magamra, ezt is megcsináltam.” A csinos versenyző így nemcsak a zsűrit, hanem a nézőket is meglepte.
Hogy a következő lépcsőfokokon – és a konyha parkettáján – is biztos léptekkel halad-e tovább, az a Séfek séfe következő adásaiból derül ki.
