Ernyey Béla felesége megváltoztatta a nevét - végrendeletet írt a színész

Ernyey Béla a 38 évvel fiatalabb feleségéről, dr. Balaton Dóráról mesélt a Blikknek. A színész elárulta, hogy a korkülönbség soha nem jelentett köztük akadályt, sőt tökéletesen kiegészítik egymást.

Ernyey Béla és a 38 évvel fiatalabb felesége, Dr. Balaton Dóra. Fotó: HATLACZKI Balazs / Mediaworks Archív

Az életkorból adódó tapasztalat miatt a Ernyey viseli a nadrágot a kapcsolatban, és ezt természetes szerepként éli meg. "Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy megőrülök Dóri gyönyörű lábaiért, főleg egy rövid szoknyában" – tette hozzá a 83 éves színművész.

Dóri igazi nagybetűs NŐ: imádja a meglepetéseket, és a nagy dolgok mellett az apró gesztusoknak is tud örülni. És bár még fiatal, neki tradicionális, régimódi dolgokkal is lehet kedveskedni. Nőként soha nem legyőzni, hanem meggyőzni akarja a társát, miközben minden elvarázsolja, ami az úri világ udvariassági formuláiból eljut hozzá: szereti, ha egy férfi előzékeny és figyelmes, amiben nálunk nincs hiány.

Dóri nem titkolta, hogy már az első pillanatban lenyűgözte a színész, kapcsolatuk villámtempóban haladt, már az első randevún elcsattant egy csók. "Az első randevúnkon, egy gardróbszobában. Hmmm…" - emlékezett vissza Ernyey.

Ernyey Béla megírta a végrendeletét

Dóra arról ábrándozott, hogy milyen lehetett volna a férjét a színpadon látni a 60-as, 70-es és 80-as években. Mindezek ellenére a jelenben is boldogan élvezik egymás társaságát, sőt még a jövőre is gondoltak: Ernyey már elkészítette a végrendeletét.

Igen, csináltam. És mindenkinek azt ajánlom, tegyék meg ők is ezt, méghozzá közjegyző előtt. Mert ez az egyetlen olyan feladat az életünkben, amelyet, ha elvégzünk, biztosak lehetünk abban, hogy az történik majd az utunk végén, amit mindig is szerettünk volna

- hangsúlyozta a színész.

A neje egyelőre nem rendelkezik végrendelettel, de egyetért a férjével a fontosságában. Hosszú házasságuk titkát is leleplezték, elmondásuk szerint nem szabad ások véleményével törődni.

Ezzel kapcsolatban csak egyetlen jó tanácsom van: ha valaki tudja és érzi, hogy végre megtalálta a másik felét, akkor élje úgy az életét, ahogy az neki kedves, és soha ne érdekelje őt a mások véleménye, hiszen az valójában csak előítélet és irigykedés.

Dóri idén hivatalosan is felvette férje nevét, elmondása szerint ajándékként kapta meg Ernyey nevét.

Tizenhét évvel ezelőtt, amikor összeházasodtunk, én jó értelemben vett büszkeségből nem változtattam meg a nevemet. Nagyon szeretem ugyanis. Szép, rövid, jól cseng, ráadásul mind itthon, mind külföldön könnyen ki tudják ejteni, sőt, rengetegen megdicsérik. Idén év elején azonban Béla felvetette, hogy nekem „ajándékozná” a nevét, mert szeretné, ha továbbvinném. Olyan megható volt a kérés, hogy nem igazán gondolkodtam tovább, és pár hét alatt lezongoráztuk a hivatalos procedúrát. Így ma már a nevem: dr. Ernyey-Balaton Dóra

- árulta el.