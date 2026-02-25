Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
"A szívéből szól, amikor minket emleget" – Zalatnay Cini személyesen találkozott Donald Trumppal

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 15:55
Az énekesnő ma is örömmel emlékszik vissza azokra a napokra, melyeket Donald Trump első feleségének meghívására tölthetett el New Yorkban. Zalatnay Cini akkor találkozott, sőt beszélgetett is Amerika és a világ jelenlegi vezetőjével.
A baloldali megmondóemberek között sokan vannak, akik úgy vélik, hogy az Amerika Egyesült Államok elnöke nem őszinte érzelmekkel viszonyul felénk magyarok felé. Nos, Zalatnay Cini most a Borsnak mesélt egy évtizedekkel ezelőtti találkozásról, ami bizonyítja, Donald Trump régóta és következetesen vállalja és mondja, hogy a kelet-európai emberek és főként mi magyarok, kedvesek vagyunk a szívének.

Zalatnay Cini személyesen is találkozott Donald Trumppal
Zalatnay Cini személyesen is találkozott Donald Trumppal (Fotó: MW)

Zalatnay Cini interjút készített Donald Trump feleségével

Sok évvel ezelőtt belevágtam egy talkshow készítésébe a Magyar Televíziónál. Ennek keretében utaztunk ki Londonba, ahol olyan világsztárokkal készíthettem interjút, mint Isabella Rossellini, vagy éppen Donald Trump első felesége, Ivanka Trump. 

Utóbbi aktualitása az volt, hogy nem sokkal korábban, egy edzésen átsíelt Csehszlovákiából Ausztriába, majd Amerikába ment, ahol nagyon gyorsan sikerült felépítenie az új életét. 

Akkor lett igazán híres, amikor hozzá ment az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi elnökéhez, aki akkoriban „még csak” egy nagyon gazdag és sikeres üzletember volt” kezdte lapunknak Zalatnay Cini énekesnő, majd felidézte a pillanatot, amikor a luxusszálloda halljában megjelent Donald Trump.

Zalatnay Cinit őszintén meglepte Donald Trump közvetlensége
Zalatnay Saroltát őszintén meglepte Donald Trump közvetlensége (Fotó: MW)

Saját tapasztalatomból tudom, hogy ténylegesen a szívéből szól, amikor minket emleget”

Később aztán meghívást kaptam New Yorkba, ahol az akkor még Donald Trump tulajdonában lévő legendás Plaza Hotelben laktam és megnéztem a Trump Towert is, ami ha jól tudom, részben még mindig az elnök úr érdekeltségi körébe tartozik. A Plaza hotelben aztán nem csak Ivankával, de magával Trumpal is találkoztam. Miközben a nejével beszélgettem, megjelent és emlékszem, hogy arra gondoltam, mennyire látszik, hogy rajong Ivankaért, aki egy meseszép csaj volt akkor is” – idézte fel emlékét Zalatnay Sarolta, aki jól emlékszik a beszélgetésükre is. 

„Eleve nagyon barátságos és közvetlen volt, de amikor kiderült számára, hogy én egy magyar énekesnő vagyok, szó szerint felragyogott az arca. Még inkább közvetlen stílusra váltott és elmondta, hogy kifejezetten szereti a magyar embereket. Meglepően sokat is tudott rólunk. Ez jut eszembe mindig, ha azt hallom, hogy ma rólunk és Orbán Viktorról beszél. Hiszen én saját tapasztalatomból tudom, hogy ténylegesen a szívéből szól, amikor minket emleget. Donald Trump, régen is szerette a magyarokat és ebben is következetes” – mesélte az énekesnő.

 

 

