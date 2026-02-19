Trump: Együtt dolgozunk azon, hogy véget vessünk a háborúknak - Videó

Donald Trump által alapított Béketanács csütörtökön tartja első, régóta várt ülését Washingtonban. A tanácskozás középpontjában a gázai tűzszünet következő szakasza, a stabilizáció és az újjáépítés kérdése áll - írja a Magyar Nemzet.

Donald Trump és Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Trump korábban úgy fogalmazott a Béketanácsról: a világ „legnagyobb vezetői” csatlakoznak a kezdeményezéshez, amelyet eredetileg a gázai békefolyamat felügyeletére szánt, később azonban egy, az ENSZ-hez hasonló, globális konfliktusok kezelésére is hivatott fórummá bővített. Trump korábban hangsúlyozta: a Béketanács célja túlmutat Gázán, és szerinte „világszerte békét” hozhat.

A Béketanács ülése elkezdődött

Elkezdődött Donald Trump Béketanácsának első washingtoni ülése, ahol főként közel-keleti és ázsiai vezetők gyűltek össze. Trump a rendezvény előtt Orbán Viktorral is váltott néhány szót, miközben több európai NATO-szövetséges távol maradt, és csak megfigyelőket küldött. Trump mellett Marco Rubio, Jared Kushner és más amerikai tisztségviselők is szerepelnek a felszólalók között.

Több mint húsz ország vezetője vesz részt csütörtökön Washingtonban a Béketanács első ülésén. A tanácskozást Donald Trump amerikai elnök nyitotta meg.

Trump megnyitja a Béketanács ülését: új korszak kezdődhet a béketeremtésben

Donald Trump amerikai elnök az esemény elején kiemelte:

Együtt dolgozunk azon, hogy véget vessünk a háborúknak.

Mint mondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy üdvözölheti a megjelenteket az Egyesült Államok Békeintézetében a Béketanács alakuló ülésén. Trump hozzátette, komoly távolságokat utaztak be az ott jelenlevő vezetők, hogy ott legyenek ezen a nagyon fontos gyűlésen.

„Azért dolgozunk itt együtt, hogy a gázai emberek számára egy fényesebb jövőt teremtsünk, a Közel-Kelet számára, az egész világ számára. A béketanács ezért tevékenykedik, és borzasztóan tisztelt vezetők vannak itt” – hangsúlyozta Donald Trump, és hozzátette, a világ különböző pontjáról érkező országok vezetői nagylelkű összegeket szánnak a béke céljára.

És hát az Egyesült Államok is így tesz, mert semmi nem fontosabb, mint a béketeremtés, a béke elérése

– fogalmazott az amerikai elnök. Trump külön köszöntötte a jelenlévők közül Edi Rama, albán miniszterelnököt, Jaiver Milei, argentin elnököt, Orbán Viktor miniszterelnököt és a japán miniszterelnököt. Köszöntötte Örményország, Azerbajdzsán, Bahrein, Kambodzsa és Egyiptom vezetőit is.

Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez

– emelte ki az amerikai elnök. Mint mondta, Orbán Viktor „elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében”. Trump kifejtette, hogy vannak olyanok, akik engedik, hogy a bevándorlás károkat okozzon nekik, de Orbán Viktor nem ilyen.

A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni. (Javier) Milei (argentin elnök) ugye kicsit hátrányban volt, és gyakorlatilag hatalmas különbséggel nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz

– fogalmazott az amerikai elnök. Trump köszöntötte továbbá Indonézia, Kazahsztán, Koszovó és Pakisztán vezetőjét. India és Pakisztán konfliktusa kapcsán az amerikai elnök elmondta, amikor látta a konfliktust, felhívta a két ország vezetőjét, és azt mondta, hogy nem fognak kereskedelmi megállapodásokat kötni a közeljövőben, hogyha nem rendezik ezt a konfliktust.

Úgy tűnik, hogy sikerült egy kicsit megpuhítani őket, mindketten kicsit visszább vettek, és sikerült tényleg tető alá hozni egy megállapodást

– emelte ki Trump.