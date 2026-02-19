Trump: Együtt dolgozunk azon, hogy véget vessünk a háborúknak - Videó

Donald Trump által alapított Béketanács csütörtökön tartja első, régóta várt ülését Washingtonban. A tanácskozás középpontjában a gázai tűzszünet következő szakasza, a stabilizáció és az újjáépítés kérdése áll - írja a Magyar Nemzet.
Trump korábban úgy fogalmazott a Béketanácsról: a világ „legnagyobb vezetői” csatlakoznak a kezdeményezéshez, amelyet eredetileg a gázai békefolyamat felügyeletére szánt, később azonban egy, az ENSZ-hez hasonló, globális konfliktusok kezelésére is hivatott fórummá bővített. Trump korábban hangsúlyozta: a Béketanács célja túlmutat Gázán, és szerinte „világszerte békét” hozhat.
A Béketanács ülése elkezdődött
Elkezdődött Donald Trump Béketanácsának első washingtoni ülése, ahol főként közel-keleti és ázsiai vezetők gyűltek össze. Trump a rendezvény előtt Orbán Viktorral is váltott néhány szót, miközben több európai NATO-szövetséges távol maradt, és csak megfigyelőket küldött. Trump mellett Marco Rubio, Jared Kushner és más amerikai tisztségviselők is szerepelnek a felszólalók között.
Több mint húsz ország vezetője vesz részt csütörtökön Washingtonban a Béketanács első ülésén. A tanácskozást Donald Trump amerikai elnök nyitotta meg.
Trump megnyitja a Béketanács ülését: új korszak kezdődhet a béketeremtésben
Donald Trump amerikai elnök az esemény elején kiemelte:
Együtt dolgozunk azon, hogy véget vessünk a háborúknak.
Mint mondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy üdvözölheti a megjelenteket az Egyesült Államok Békeintézetében a Béketanács alakuló ülésén. Trump hozzátette, komoly távolságokat utaztak be az ott jelenlevő vezetők, hogy ott legyenek ezen a nagyon fontos gyűlésen.
„Azért dolgozunk itt együtt, hogy a gázai emberek számára egy fényesebb jövőt teremtsünk, a Közel-Kelet számára, az egész világ számára. A béketanács ezért tevékenykedik, és borzasztóan tisztelt vezetők vannak itt” – hangsúlyozta Donald Trump, és hozzátette, a világ különböző pontjáról érkező országok vezetői nagylelkű összegeket szánnak a béke céljára.
És hát az Egyesült Államok is így tesz, mert semmi nem fontosabb, mint a béketeremtés, a béke elérése
– fogalmazott az amerikai elnök. Trump külön köszöntötte a jelenlévők közül Edi Rama, albán miniszterelnököt, Jaiver Milei, argentin elnököt, Orbán Viktor miniszterelnököt és a japán miniszterelnököt. Köszöntötte Örményország, Azerbajdzsán, Bahrein, Kambodzsa és Egyiptom vezetőit is.
Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez
– emelte ki az amerikai elnök. Mint mondta, Orbán Viktor „elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében”. Trump kifejtette, hogy vannak olyanok, akik engedik, hogy a bevándorlás károkat okozzon nekik, de Orbán Viktor nem ilyen.
A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni. (Javier) Milei (argentin elnök) ugye kicsit hátrányban volt, és gyakorlatilag hatalmas különbséggel nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz
– fogalmazott az amerikai elnök. Trump köszöntötte továbbá Indonézia, Kazahsztán, Koszovó és Pakisztán vezetőjét. India és Pakisztán konfliktusa kapcsán az amerikai elnök elmondta, amikor látta a konfliktust, felhívta a két ország vezetőjét, és azt mondta, hogy nem fognak kereskedelmi megállapodásokat kötni a közeljövőben, hogyha nem rendezik ezt a konfliktust.
Úgy tűnik, hogy sikerült egy kicsit megpuhítani őket, mindketten kicsit visszább vettek, és sikerült tényleg tető alá hozni egy megállapodást
– emelte ki Trump.
Az amerikai elnök ezután köszöntötte Paraguay, Katar, Románia és Üzbegisztán vezetőit és Vietnam főtitkárát. Trump köszönötette J. D. Vance-t, Marco Rubiót és Steve Wittkoff-ot is.
Az amerikai elnök emlékeztetett, sikerült eredményeket elérni India és Pakisztán, Örményország és Azerbajdzsán, Kambodzsa és Thaiföld, Kongó és Ruanda között.
A legnagyobb dolog az az, hogy a Közel-Keleten béke van
– jelentette ki Donald Trump, a gázai kérdésre felhívva a figyelmet. Mint mondta, háromezer éve beszélnek az emberek arról, hogy a Közel-Keleten nem lehet békét teremteni.
Gázában elképesztő munkát végeztek, és sokan az itt jelenlevők közül hozzátettek ahhoz, hogy vége legyen az ottani konfliktusnak – tette hozzá, és megjegyezte, mindenki mondta, hogy a Közel-Keleten lehetetlen békét teremteni, és mégis sikerült.
Trump ugyanakkor azt is hozzátette: még azért Irán kapcsán munkát kell végezni.
Nem engedhetjük meg, hogy atomfegyverrel rendelkezzen az ország. Ezt meg is mondtuk nekik, és tűzszünet óta az USA, illetve a partnerei komoly humanitárius segítséget nyújtott az övezetben
– fogalmazott az amerikai elnök. Gáza kapcsán az amerikai elnök azt is kiemelte, hogy Kazahsztán, Azerbajdzsán, Marokkó, Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia és Kuvait is több mint 7 milliárd dollárral járult hozzá összesen a humanitárius segítségnyújtáshoz.
Trump kifejtette: Albánia, Koszovó, Kazahsztán, mindannyian rendőri erőkkel és katonai erőkkel segítenek a béke fenntartásában. Egyiptom is szerepet játszik ebben, tréning, képzés és csapatok biztosításával stabilizálják a palesztin rendőri erőknek a működését, és béke van a Közel-Keleten.
Gondoljunk csak bele. Évekig hallottuk azt, hogy lehetetlen béketeremteni a Közel-Keleten, és most úmindezen országok együtt dolgoznak ezen vízió megvalósulásáért, hogy a terrortól, illetve az extremizmustól megszólítsuk ezt a régiót. És azt gondolom, hogy ezek az emberek, ezek az extremisták kimerültek ebben a küzdelemben, ők is békét akarnak, és itt az ideje, hogy Irán is csatlakozzon hozzánk egy olyan úton, amely végül elvezet a kitűzött célokhoz. Hogyha csatlakoznak hozzánk, szuper, ha nem, akkor is elérjük a célunkat, és nem engedjük meg, hogy fenyegessék az egész régiónak a stabilitását.
Mint mondta, a Béketanács nemcsak országokat hív össze, hanem valós megoldásokat valósít meg, és ilyen megoldásokkal áll elő.
Mi nem beszélünk, hanem cselekszünk a Közel-Kelet kapcsán. Mindenki csak beszélt egészen eddig a Közel-Kelet békéjéről, mindenki hazament, aztán nem történt semmi, mi pedig cselekszünk, egy új modellt biztosítunk arra, hogy a szuverén nemzetek hogyan tudnak felelős módon hozzájárulni a saját régiójukban kialakuló konfliktusok rendezéséért
– fogalmazott az amerikai elnök.
