Young G Béci: Az év legfontosabb üzenete az, hogy most nyernünk kell

A szombati évértékelőn a budapesti Várkert Bazárban összegyűlt a közéleti és kulturális élet számos ismert szereplője, hogy részt vegyenek a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén. A Borsnak adott interjúban Young G Béci őszintén mesélt arról, miért tartja fontosnak a részvételt, hogyan birkózik meg a rengeteg bántással, és szerinte mi az év legfontosabb üzenete.

Young G Béci feleségével, Mészáros Norinával érkezett meg Orbán Viktor évértékelőjére (Fotó: Mediaworks)

Young G Béci sok bántást kap a véleménye miatt

„Jó embereket keresek, olyan embereket, akik nem agresszívak és nem kívánják a halálomat, hanem olyan közegbe jöttem, akik tényleg értékelhető emberek” – mondta Béci a Borsnak.

A rapper azt is elárulta, hogyan tudja elviselni a rengeteg bántást, amelyet a véleménye miatt kap.

„Ezek azok az emberek, azok a csalódott emberek, akikkel egyébként nincsen gond. Nyilván az embernek van egy saját véleménye erről az oldalról és a másik oldalról is. Én azt nem értem egyedül, hogy miért van az, hogy az emberek nem fogadják el mások véleményeit, meg mások hovatartozását. Bízom benne, hogy azért ez változni fog, bízom benne, hogy ennyire sok bántás nem lesz. Az, hogy én kapom, azzal nincsen gond, a családom, a gyermekeim, a feleségem ne kapják. Bízom abban is nagyon, hogy egy kicsit azért változik az embereknek a véleménye és a gondolkodása, és lehetséges, hogy majd ezzel a gondolattal majd ide is el tudnak jönni.”

Jól érezte magát ebben a közegben Young G Béci (Fotó: Mediaworks)

Young G Béci az évértékelőn megfogalmazta az év üzenetét

Végül Béci összefoglalta, mit tart a legfontosabb üzenetnek a 2026-os évben:

Az év legfontosabb üzenete az, hogy most nyernünk kell.

Ezzel a gondolattal zárta a Borsnak adott nyilatkozatát, hangsúlyozva, hogy számára a részvétel nem pusztán ceremónia, hanem aktív elköteleződés a közösség és a jövő mellett.