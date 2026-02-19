Young G Béci kiakadt a tiszás véleményvezérre: Hogy a p*csába gondoltad ezt?

Rengeteg elismert sztár vett részt Orbán Viktor évértékelő beszédén, akik között Young G Béci is ott volt. A rapper elmondása szerint egy álma vált valóra azzal, hogy élőben hallgathatta végig a miniszterelnök beszédét. Béci korábban sem zárkózott el attól, hogy kifejtse erős véleményét a Tisza Párttal együtt érkező gyűlölethullámról, amiből ő is kap rendesen.

Young G Béci felesége oldalán érkezett meg Orbán Viktor évértékelő beszédére (Fotó: Mediaworks)

Young G Béci nem kímélte Somogyi Andrást

A tiszás véleményvezér folyamatosan tölti fel közösségi oldalára a minősíthetetlen megszólalásokkal telitűzdelt videóit. Most éppen Bécibe sikerült beleállnia. „A rendőrségre hazajáró VV Béla” - hangzott el a humorista szájából, amire természetesen reagált a rapper.

Amikor valaki a jóhíremmel játszik és olyan dolgokat mond rólam, amik egyszerűen nem igazak, az már nem vélemény, hanem lejáratás. Somogyi András! Apa vagyok, férj vagyok és igen, közszereplő is vagyok, amilyen te is. Amikor kilencvenezren megnéznek egy videót és valaki odavág egy jelzőt, annak következményei vannak. Majd, amikor a 12 éves nagylányomnak kell magyarázkodni miattad, hogy az apja nem járkál haza a rendőrségre, akkor te mégis hogy a p*csába gondoltad ezt?

– akadt ki közösségi oldalán Young G Béci.

A rapper, miután reagált a megalázó és alaptalan beszólásra, azt is elmagyarázta, hogy miért volt jelen az évértékelőn. „Nem Orbán Viktor vonultatott fel celebgárdát. Felnőtt ember vagyok, saját döntéssel, saját véleménnyel. Én azért voltam ott, mert ott szerettem volna lenni. Ennyi. Gyerekkoromban és álmomban sem gondoltam, hogy egyszer egy ilyen helyen leszek. Nekem ez egy nagy dolog. Nem bábú vagyok” - emelte ki a korábbi valóságshow szereplő.

Young G Béci gyerekei is hallhatják ezeket az aljas vádakat, amiknek semmi igazságtartalma nincsen (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci: Ez már nemcsak rólam szól

Negyven éves apuka vagyok. Két kislányom van. A nagyobbik már tud olvasni, telefonja is van, iskolába és óvodába járnak. Az esetek nagy részében én hordom őket, mivel ez az életem, ez a családom. És akkor valaki azt állítja rólam az online térben, hogy rendőrségre járok, miközben ez egyszerűen nem igaz. Van egy édesapám, egy édesanyám, testvéreim, akik dolgozó emberek és ők mit gondoljanak? Őket is érje emiatt támadás a munkahelyükön az ismerőseik előtt? Mi az, hogy megszégyenítettek engem és a családomat egy hazugsággal? Gondoltok arra, hogy ezt láthatják az óvónők, a tanárok, a gyerekeim környezete?

– tette fel a kérdéseket a tiszás véleményvezéreknek a rapper.