Young G Béci kiakadt – a social média hatására eltűnt a tisztelet az emberekből

Young G Béci ezúttal a nevelésről, a tiszteletről és a digitális világról beszélt őszintén. Úgy látja, hogy a mai generációk egyre nehezebben találnak kapaszkodót az értékekben, és ebben nagy szerepe van az okostelefonoknak és a közösségi oldalaknak is.
Young G Béci, vagyis Rácz Béla szerint a legnagyobb gond az, hogy a mai fiatalok már egészen más közegben nőnek fel, mint korábban. Míg ő még ahhoz a generációhoz tartozik, akik tudják, milyen a telefon nélküli élet, addig a mai fiatalok számára ez kikerülhetetlen.
A social media platformok szerintem olyan szinten elvitték a tiszteletet a világból, hogy hihetetlen. Annyira közvetlenné vált minden, hogy az embereket már nagyon sokszor nem érdeklik az értékek. Lényegében az a probléma, hogy nem azt a fajta neveltetést kapják, amire szükség lenne manapság, pedig kis odafigyeléssel sokat lehetne segíteni. Én még akkor születtem, amikor még nem voltak ilyen kütyük, és tisztában vagyok vele, hogy milyen telefon nélkül felnőni, de ezzel együtt azt is tudom, milyen vele élni, így pontosan átlátom a hatását
– mondta.
Úgy érzi, ma már az alapvető udvariasság is egyre ritkább.
Az a baj, hogy manapság már a szomszédnak sem köszönnek az emberek. Nincs tisztelet, a fiataloknál főleg sajnos. Talán vidéken még eggyel jobb a helyzet, de alapvetően az az érzésem, hogy eltűntek a valódi emberi kapcsolódások, beszélgetések, együtt töltött idők és ezzel együtt a tisztelet is kiveszett az emberekből
– tette hozzá.
A rapper szerint a szülők felelőssége hatalmas, és ő maga is igyekszik jó példát mutatni.
„Mi a gyerekeknél nagyon figyelünk arra, hogy jó példát mutassunk. Beszélgetünk is velük erről, de példát is mutatunk arról, hogy milyen fontos az udvariasság, előzékenység és az emberi kapcsolatok” – hangsúlyozta. Felidézte azt is, mennyire más volt a légkör, amikor ő még nem volt ismert.
Tisztán emlékszem, hogy amikor még nem voltam közszereplő, és voltam egy koncerten, nem mertem odamenni a fellépőhöz, és legfőképpen eszembe sem jutott csúnyát mondani róla. Akkor még volt tisztelet egy előadó, közszereplő felé. Manapság már a közösségi média hatására ez is megváltozott, döbbenetes látni azt az elképesztő gyűlölet cunamit, amit kap szinte minden előadó, kivétel nélkül. Borzalmas visszaesést és mélyrepülést látok ezen a téren
– fogalmazott.
Bár tisztában van vele, hogy a technológiát nem lehet teljesen kizárni, szerinte a mérték a kulcs.
„Persze, a gyerekeket nem lehet eltiltani a telefontól, mert az sem szerencsés, inkább az a fontos, hogy mellette valódi közös programokat szervezzünk, foglalkozzunk velük, amennyit tudunk” – mondta.
Young G Béci szerint nemcsak a családoknak, hanem az oktatásnak is nagyobb szerepet kellene vállalnia.
Szerintem fontos lenne, hogy járjanak iskolákba edukálni a gyerekeket, de akár a szülőket is, hogy hogyan kell ezt a világot jól kezelni. Vagy például több tábort kéne szervezni, mint például Kucsera Gábor Kucsi Tanya tábora, ami teljesen kütyümentes. Elképesztő jó ötletnek tartom, és én is nagyon gondolkozom egy ilyenen. Megszerveznénk gyerekeknek, teljesen mobilmentesen, és valódi játékokat csinálnánk, úgy mint a számháború, fogócska, bármi. Fontos, hogy tapasztalják meg milyen a valódi kapcsolódás, kint a természetben, mert ez a valódi élet, nem pedig az, ami a telefonban zajlik
– zárta gondolatait Young G. A rapper szerint csak így lehetne visszahozni azt az emberi közelséget és tiszteletet, amely szerinte mára szinte teljesen eltűnt a hétköznapokból.
