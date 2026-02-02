Young G Béci teljesen kiakadt: "Anyád nem tanított arra, hogy rendet rakjál magad körül?"

24 óráig elérhető Instagram-sztorijában Young G Béci kiosztotta mindazokat, akik mit sem törődve a másikkal, kis odafigyelés nélkül önzően és trehányan viselkednek az edzőtermek öltözőiben. Szerinte már nem csak azzal van baj, hogy nem köszönnek egymásnak az emberek, hanem azzal is, mennyire figyelmetlenek és embertelenek egymással.

Bécinek elege lett a nemtörődömségből - kiosztotta edzőtársait

Fotó: Szabolcs László

Young G Béci kiakadt edzőtársaira

Ha van egy kis időd, írd már le kérlek!

– jelentkezett be Béci új videójában, amiben elmeséli edzőtermi kalandjait.

Reggelente, sőt, most már szinte bármikor, amikor elmegyek edzeni, az hogy köszönni nem köszönnek, az már alap (...) Én mindig ahogy bemegyek egy helyiségbe, köszönök, de amikor az öltözőbe, akkor is. Képzeljétek, amikor bemegyek az öltözőbe, látom, hogy egy ember van pont annál a széknél, kis fotelnél, ahol ugye öltözöl. De azt két-három emberre találták ki. De a cipője ott van az egyik oldalt, a kabátja lent a földön, a táskája szanaszét - nyolcfajta helyet elfoglal - én meg így összekuporodva azon a negyed négyzetméteren kiveszem a cipőm, felveszem, berakom, összerakom. Puff, megyek ki!

– mesélte felháborodottan Béci, majd hozzátette, hogy itt még nem áll meg a történet.

Majd amikor leedzek és megyek visszafele, ugyanez vár! Két különböző ember! De nem kettő, hanem még kettő! Egyszerűen nem értem!

Majd hozzátette:

Anyád nem tanított arra, hogy rendet rakjál magad körül? Hogy más embertársad is elférjen?

Ezután Béci a követők segítségét kérte abban, hogy mit javasolnak, mit kellene tennie, amikor legközelebb találkozik az idegesítő edzőtermi jelenséggel.

Tanuljuk már meg, hogy ha egy helyiségben többen tartózkodunk, akkor odafigyelünk a másikra!

Forrás: Young G Béci Instagram-sztori

Béci később azt is hozzátette, hogy szerinte a kapcsolatok 99%-a a férfiak miatt megy tönkre a mai világban. Sokakat ugyanis nem is nevezne férfinak.

Szerinte eltűnt az udvariasság, és a közösségben való viselkedés pontosan megmutatja azt is, hogyan viselkednek egy párkapcsolatban.