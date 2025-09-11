Miss World: Végvári Janka élete két nagy kihívása előtt áll

Végvári Janka 2025 júniusában nyerte el az ország szépe címet a Miss World Hungary versenyén. Ezzel hivatalosan is ő lett a legfiatalabb, aki ezt a címet viselheti. Végvári Janka 17 évesen berobbant a köztudatba és sok honfitársa szívébe is.

Végvári Janka lett a Miss World Hungary szépségverseny legfiatalabb győztese (Fotó: Mediaworks)

Végvári Janka szépségkirálynőként töltötte a nyarat

„A nyaram nagyon produktívan telt, sokat nem pihentem” – kezdte a Borsnak a fiatal szépségkirálynő, aki úgy érzi, az elmúlt pár hónap számtalan ajtót kinyitott előtte. Győzelme főként a modellkedés világában mozdította előre a karrierjét, illetve nagyon sok új ismerősre talált bármerre is járt.

Végvári Janka terveiről mesélt

A mindössze 17 éves szépségkirálynő életében a következő megmérettetés a Miss World világverseny lesz, amire gőzerővel készül. „Táncot tanulok, sokat edzem és mellette videós tartalmakat is készítek. A napokban például a Charity kategóriára készített videóm felvételei zajlottak” – mesélte Janka, aki a Talent kategóriában modern tánccal szeretné elkápráztatni a zsűrit. Fáradhatatlanul gyakorolja a táncmozdulatokat, hogy a legjobb teljesítményt tudja nyújtani:

Most teljesen magamra fókuszálok, a versenyre, illetve a tanulmányaimra!

- jelentette ki Végvári Janka, aki nem hanyagolja el a tanulmányait sem szépségkirálynőként.

Végvári Janka idejét nem csak a karrierje tölti ki (Fotó: Bors)

Hogy bírja ezt a tempót az iskola mellett?

Végvári Janka lapunk kérdésére elmondta, hogy magántanuló lett. Úgy érzi, jobban működik neki feladatai mellett ez a fajta tanrend, idejét odafigyelve és hatékonyan osztja be. Otthon töltött óráiban szokott tanulni. Ezen felül az idei és a következő év egyaránt tartogat kihívásokat a szépségkirálynőnek tanulmányai terén is. „Német nyelvből előrehozottan fogok érettségi vizsgát tenni, de a tanév végén számot kell adnom a többi tantárgyból megszerzett tudásomról is az érettségi vizsga keretein belül. Utóbbi eredménye nagyon fontos, mivel hosszútávú célom a továbbtanulás” – mesélt tanulmányairól a szépségkirálynő, aki emellett mással is foglalatoskodik még.

Nagyon közel áll a szívemhez a jótékonykodás.

Janka szülővárosában, Mosonmagyaróváron is részt vesz helyi jótékonysági programokban, de célja, hogy minél többet tudjon segíteni a rászorulókon. Elszántan törekszik arra, hogy minél több jótékonysági szervezethez csatlakozzon.