Varga Miklós nagyon büszke ikergyerekeire: „A család mindenek felett”

Varga Miklós, a legendás énekes neve összefonódott a magyar kultúratörténet egyik legmeghatározóbb pillanatával, az István, a király rockopera címszerepével. A művész a hot! magazinnak mesélt arról, hogy különleges mérföldkőhöz érkezik, ugyanis idén betölti a hetvenedik életévét. A kerek évforduló nem csupán a születésnapról szól majd, hanem egy fél évszázados, sikerekben gazdag pálya összegzéséről is.

Varga Miklós karrierje során részt vett az Egri csillagok című musical ősbemutatóján, később A kiátkozottban Szent István szellemét alakította (Fotó: Ladóczki Balázs / hot! magazin/ archív)

Varga Miklós fiatalon kezdte a karrierjét, ami egy kereskedelmi diplomával kezdődött

Közel 50 éve vagyok a pályán, és ennek kapcsán szerveződik egy életműkoncert, amely az Erkel Színházban kerül megrendezésre idén novemberben. Nagy örömömre olyan nagyszerű kollégáim is részt vesznek majd a koncerten, mint Nagy Feró, Pataky Attila, Takáts Tamás, Nyerges Attila, Vikidál Gyula, Kalapács József, Rudán Joe, Keresztes Ildikó, Tóth Reni, valamint Feke Pali – aki egyben rendezője is a koncertnek –, és még sorolhatnám, de ami ennél is fontosabb, hogy a gyermekeim, Vivien és Szabolcs is fellépnek

– kezdte a hot! magazinnak Varga Miklós Budapestért-díjas énekes, majd hozzátette, hogy ezúttal nemcsak előadóként, hanem producerként is a kezében tartja a gyeplőt. Eredetileg más pályára készült, mint amit végül a sors neki szánt. 1981-ben szerezte meg a kereskedelmi üzemgazdász diplomát, ám már akkor a zene felé húzott a szíve.

Az államvizsga idején már egy profi zenekarral, a P-Boxszal játszottam. Amikor megjelent az együttes első kislemeze, majd később egy nagylemeze, és elkezdtünk koncertezni, számomra akkor dőlt el, hogy hiába van kereskedelmi üzemgazdász diplomám, nem az lesz a hivatásom, és ez így is lett

– folytatta a legendás, Máté Péter-díjas színész.