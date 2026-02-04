Varga Miklós nagyon büszke ikergyerekeire: „A család mindenek felett”

Varga Miklós, a legendás énekes neve összefonódott a magyar kultúratörténet egyik legmeghatározóbb pillanatával, az István, a király rockopera címszerepével. A művész a hot! magazinnak mesélt arról, hogy különleges mérföldkőhöz érkezik, ugyanis idén betölti a hetvenedik életévét. A kerek évforduló nem csupán a születésnapról szól majd, hanem egy fél évszázados, sikerekben gazdag pálya összegzéséről is.
Közel 50 éve vagyok a pályán, és ennek kapcsán szerveződik egy életműkoncert, amely az Erkel Színházban kerül megrendezésre idén novemberben. Nagy örömömre olyan nagyszerű kollégáim is részt vesznek majd a koncerten, mint Nagy Feró, Pataky Attila, Takáts Tamás, Nyerges Attila, Vikidál Gyula, Kalapács József, Rudán Joe, Keresztes Ildikó, Tóth Reni, valamint Feke Pali – aki egyben rendezője is a koncertnek –, és még sorolhatnám, de ami ennél is fontosabb, hogy a gyermekeim, Vivien és Szabolcs is fellépnek
– kezdte a hot! magazinnak Varga Miklós Budapestért-díjas énekes, majd hozzátette, hogy ezúttal nemcsak előadóként, hanem producerként is a kezében tartja a gyeplőt. Eredetileg más pályára készült, mint amit végül a sors neki szánt. 1981-ben szerezte meg a kereskedelmi üzemgazdász diplomát, ám már akkor a zene felé húzott a szíve.
Az államvizsga idején már egy profi zenekarral, a P-Boxszal játszottam. Amikor megjelent az együttes első kislemeze, majd később egy nagylemeze, és elkezdtünk koncertezni, számomra akkor dőlt el, hogy hiába van kereskedelmi üzemgazdász diplomám, nem az lesz a hivatásom, és ez így is lett
– folytatta a legendás, Máté Péter-díjas színész.
Végleg eldöntötte a sorsomat, amikor bemutatták az István, a király című rockoperát, aminek a bemutatóján Pelsőczy Lászlónak kölcsönöztem az énekhangomat, de később átvettem a színpadi szerepét is. Ennek eredményeként megnyíltak előttem a zenés színházak kapui, és számtalan főszerepet játszhattam. Olyan ismertséghez jutottam, amit e nélkül a darab nélkül valószínűleg nem élhettem volna meg.
A művész életét azonban nem csak a reflektorfény határozza meg. Az interjú során felsejlik egy másik fontos szenvedély is: a sport.
Gyerekkoromtól kezdve rendkívül nagy a mozgásigényem, még versenysporttal is próbálkoztam labdarúgóként. Még tinédzserkoromban kezdem el, de később egy szívrendellenesség miatt le kellett állnom vele. Ennek ellenére nem szűnt meg a futball iránti rajongásom, és most már lassan 30 éve a magyar színész labdarúgó-válogatott oszlopos tagja vagyok. A mai napig heti két edzésem van, amit sohasem hagyok ki
– mondta Varga Miklós rockopera énekes, akinek a legnagyobb büszkesége mégis a családja.
Mindig is nagyon fontos volt számomra a család, úgy is mondhatnám: a család mindenekfelett. Büszke vagyok az ikergyermekeimre, Vivienre és Szabolcsra, akik mostanában töltik be a 27. életévüket. Érzem, hogy megtaláltam a karrier és a család közötti egyensúlyt, és egész életemben arra törekedtem, hogy soha egy pillanatát se veszítsem el az életüknek, minden egyes percüknek részese akartam lenni. Sikerült két olyan gyermeket felnevelni, akik már az apjuk nyomdokaiba léptek, hiszen már jó néhány esztendője eldőlt, hogy mindketten ezt a pályát választják. Jelenleg mindketten a Színművészeti Egyetem hallgatói, úgyhogy profi színész lesz belőlük is
– árulta el büszkén Miklós.
