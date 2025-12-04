Varga Miklós 69 éves lett: „Elégedett vagyok azzal, amit elértem”

Varga Miklós a mai napon tölti a 69. életévét. A Bors a jeles évforduló kapcsán kereste meg a Máté Péter-díjas énekes színészt. Lapunk érdeklődésére elárulta, hogyan viszonyul az idő múlásához, valamint azt is megtudtuk, miképp szereti tölteni a születésnapját. Kiderült, úgy érzi, ez az évszám „nem elég kerek” – a nagyobb ünneplés azonban már készülődőben van. „Szerintem ezt most könnyedén át fogjuk lépni” – mondta, hozzátéve, hogy az igazi, nagyszabású eseményt jövőre tartják, ugyanis a 70. születésnapja alkalmából 2026. november 21-én egy hatalmas jubileumi koncertet ad majd az Erkel Színházban. „Megvárjuk, amíg ez a 69 felkerekedik” – fogalmazott mosolyogva lapunknak.

Varga Miklós jellegzetes hangjával és rockopera szerepeivel vált a magyar könnyűzene meghatározó alakjává (Fotó: Ripost)

Varga Miklós kora csak egy számsor számára

Miklós sosem tartotta igazán fontosnak a születésnapokat. Felidézte, hogy az 50-et is mindenféle felhajtás nélkül lépte át. „Mintha észre sem vettem volna” – idézte fel az előadóművész. Szerinte bizonyos életkor felett már kevésbé vágyik az ember ünneplésre: „Ez csak egy egyszerű számsor, számmisztika” – nyilatkozta Miklós.

Varga Miklós lapunknak elárulta, mit üzenne fiatalkori önmagának (Fotó: Ladóczki Balázs)

A darab, amely meghatározza az életét

Talán minden túlzás nélkül kijelenthetjük, Varga Miklósnak az 1983-as István, a király rockopera hozta meg az áttörő sikert. Bár manapság már nem láthatóak és hallhatóak a televíziókban – minden egyes nap – és a rádiókban az ikonikus dalok, a megzenésített történelmi mű továbbra is különleges helyet foglal el az ő és sokunk szívében. „A zenés színház kapuit ez a darab nyitotta meg számomra” – mondta mosolyogva. Nemrég nézőként is újra átélte a varázst: a gödöllői előadás végén voltak pillanatok, amikor szinte visszacsöppent a régi szerepébe. „Ismét át tudtam élni egy-egy dal jelentését” – emlékezett vissza Varga Miklós, a Vén Európa megalkotója.

Pályafutását áttekintve Miklós boldogan és büszkén tekint vissza az elmúlt közel öt évtizedre. „Elégedett vagyok azzal, amit elértem” – fogalmazott lapunknak. Bár akadnak szerepek, amelyek elmentek mellette, hiányérzetet nem érez. „Ha jön még néhány olyan feladat, ami tetszik, természetesen megcsinálom” – mondta a rockzenész. A művész egy mosolyogtató, mégis szívből jövő gondolattal zárta a beszélgetésünket: „Ha a fiatalkori énemnek kellene üzennem valamit, azt súgnám a fülébe: csinálj mindent ugyanígy, és nagy baj nem lehet”.