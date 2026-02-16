„Utálom, amikor valaki szégyenbe rak” - kifakadt Tolvai Reni, nem fogta vissza magát

Tolvai Reni ezúttal a TV2 slágerműsora, A Nagy Duett színpadán vonzotta magára a tekinteteket. Miután Lakatos Lacival színpadra állt, más témában is megszólalt az énekesnő.

A Nagy Duett 2026-ban Tolvai Reni és Lakatos Laci együtt versenyeznek

Fotó: nanasipal / TV2

Tolvai Reni állítja, soha nem volt féltékeny

A Life.hu a 7 érzés című sorozatban faggatta az énekesnőt, aki elsőként elárulta, hogy fél a pókokról, majd annak kapcsán is megnyílt, hogy nem haragtartó típus és sosem volt irigy, bár kiemelte, ez utóbbi túlságosan is jelen van a social médiában. Mint elmondta, számára a „vágy a legfontosabb”, hisz ez a hajtóerő viszi előre.

A szégyen érzése kapcsán megjegyezte, nem a saját hibái miatt érzi leginkább ezt az érzést, hanem akkor, amikor mások viselkedése miatt kerül kellemetlen helyzetbe:

Utálom, amikor valaki szégyenbe rak – amikor nem úgy viselkedik, ahogy kellene, és emiatt te érzed magad rosszul.

A féltékenységről ugyanakkor azt nyilatkozta, ez az érzés egyáltalán nincs jelen az életében.