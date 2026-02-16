Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
„Utálom, amikor valaki szégyenbe rak” - kifakadt Tolvai Reni, nem fogta vissza magát

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 08:50
A Nagy Duettérzések
Az énekesnő a féltékenységről is beszélt. Tolvai Reni őszintén nyilatkozott érzéseiről.
Tolvai Reni ezúttal a TV2 slágerműsora, A Nagy Duett színpadán vonzotta magára a tekinteteket. Miután Lakatos Lacival színpadra állt, más témában is megszólalt az énekesnő.

A Nagy Duett 2026-ban Tolvai Reni és Lakatos Laci együtt versenyeznek
Fotó: nanasipal / TV2

Tolvai Reni állítja, soha nem volt féltékeny

A Life.hu a 7 érzés című sorozatban faggatta az énekesnőt, aki elsőként elárulta, hogy fél a pókokról, majd annak kapcsán is megnyílt, hogy nem haragtartó típus és sosem volt irigy, bár kiemelte, ez utóbbi túlságosan is jelen van a social médiában. Mint elmondta, számára a „vágy a legfontosabb”, hisz ez a hajtóerő viszi előre.

A szégyen érzése kapcsán megjegyezte, nem a saját hibái miatt érzi leginkább ezt az érzést, hanem akkor, amikor mások viselkedése miatt kerül kellemetlen helyzetbe:

Utálom, amikor valaki szégyenbe rak – amikor nem úgy viselkedik, ahogy kellene, és emiatt te érzed magad rosszul.

A féltékenységről ugyanakkor azt nyilatkozta, ez az érzés egyáltalán nincs jelen az életében. 

Nem is tudom, honnan hozom ezt, de soha nem voltam féltékeny. Engem nagyon lekorlátozna, ha valaki féltékeny lenne, és a mi szakmánkban ez eleve nem fér bele.

 

 

