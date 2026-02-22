Gyászol a Kincsvadászok sztárja és vele együtt az egész ország is

Szomorú hetet tudhat a háta mögött a magyar sztárvilág. Voith Ági temetése, Szunyi Zsolt halála és a Kincsvadászok sztárjának gyásza érdekelte leginkább az olvasókat.
Február 20-án, pénteken érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt Szunyi Zsolt. A család megható üzenetet közölt a rajongókkal, a színész közösségi oldalán.
Most ő megy előre egy kicsit.
De maradjon ez most is olyan, amilyen ő volt. Inkább mosolyogjatok egyet – tudjátok, sosem volt a nagy drámák híve.
Ha rá gondoltok, ne a csend jusson eszetekbe, hanem egy jó zene. Egy nevetés. Egy vetődés a kapuban. Egy mondat: „Csak a Boogie, meg a nyugi.”
2026.03.06-án, 11.00 órakor még egyszer összegyűlünk: Dunakeszi Városi Temető
Részvétnyilvánítás helyett egyetlen szál fehér virággal emlékezzetek rá – ez most bőven elegendő.
A gondolatok, az emlékek, a közös mosolyok többet jelentenek most minden kimondott szónál.
Ő pedig marad ritmusban.
Velünk.
— olvasható a bejegyzésben.
Az Éjjel-Nappal Budapest műsorának két szereplője utoljára a sorozat forgatásán találkozott. Pénteken érkezett a sajnálatos hír, hogy elhunyt Szunyi Zsolt. Varga Miklós elmesélte lapunknak, hogy pontosan milyen viszonyt ápoltak egymással.
Nem használok közösségi médiát, így én közvetlenül nem láttam a sajnálatos hírt. Az edzőm küldte át, de egyelőre semmit nem tudok arról, mi történhetett vele. Mi a forgatáson találkoztunk utoljára, rengeteget dolgoztunk együtt. Nagyon csendes, visszahúzódó srác volt, egy elképesztően jóindulatú ember, a légynek sem ártott volna. Mindig az volt az érzésem vele kapcsolatban, hogy mintha sosem találta volna meg igazán önmagát, és nem lett volna igazán boldog. Nem akarok olyat mondani, ami bárki számára sértő lehet, de bennem kicsit ez a benyomás élt róla. Ezzel együtt egy borzasztóan szerethető embert ismertem meg benne
— mondta a Borsnak Joe.
A Jászai Mari-díjas színésznő január 28-án, nem sokkal 82. születésnapja előtt hunyta le örökre a szemét. Voith Ági temetése azonban a héten, február 19-én, csütörtökön zajlott. Az időjárás sem kedvezett a gyászoló tömegnek, ennek ellenére rengetegen kísérték el utolsó útjára Bodrogi Gyula feleségét.
Fertőszögi Péter a népszerű műsor egyik adásában egy különleges, gyönyörűen restaurált legyezőt vett meg ez eladótól, akinek előadásmódja és tárgya annyira sikeres lett, hogy licitháború indult és végül 180 ezer forintért kelt el. A hab a tortán pedig csak ez után jött: Péter közölte az eladóval, hogy kiállítást tartana többi, gyűjteményében lévő tárgyából.
Németh Zoltán fantasztikus, több száz legyezőből álló gyűjteményéből egy szép 18. századi darabot egy évvel ezelőtt a Kincsvadászok nézői is megismerhettek. Akkor a nálam „leütött” sikeres licit után azzal búcsúztunk el egymástól, hogy egy nap szeretném kiállításként is bemutatni a legszebb legyezőit a BÁV ART Aukciósházában. Ez a pillanat most érkezett el. Holnaptól ti is megismerhetitek ezt az itthon méltatlanul háttérbe szorult, mégis beláthatatlanul gazdag történelmű műtárgytípust. Vajon tudtátok, hogy a 17-18. század előkelő köreiben egy-egy legyezővel tett gesztus akár szerelmi vallomás is lehetett?
— írta ki Facebook-oldalára a Kincsvadászok sztárja.
Egy égő gyertya képe járja be most az országot. A láng mellett mindössze két szó áll: Liza emlékére. Ez a csendes, megrendítő üzenet jelzi azt a veszteséget, amely nemcsak egy családot, hanem rengeteg együtt érző embert érintett meg az elmúlt napokban. A fájdalmas hírrel a Kincsvadászok egyik sztárja, Nagyházi Lőrinc búcsúzott a kislánytól, akiért sokan reménykedtek az utolsó pillanatig. Tudni illik, hogy Liza nagyon súlyos betegséggel küzdött, rosszindulatú agydaganatot állapítottak meg nála. A tragédia még személyesebb dimenziót kapott Nagyházi Lőrinc számára, aki az apukát személyesen is ismerte.
