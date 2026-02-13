Szabó Zsófi magabiztosan reagált az őt ért támadásokra

A mindig mosolygós műsorvezető, Szabó Zsófi most meglepően komoly hangvételű Instagram bejegyzéssel reagált a napokban ért negatív pletykákra vele kapcsolatban. A több perces videóban Zsófi hosszasan kifejti a valódi tényeket.

Szabó Zsófi őszintén reagált az őt ért támadásokra a közösségi oldalán / Fotó: MW

Szabó Zsófi őszinte szavakkal reagált a negatív véleményekre

A szőke szépség legújabban közzétett Instagram bejegyzése alatt rengeteg támogató hozzászólás érkezett. Zsófi teljesen le volt döbbenve azon, hogy mennyien lépnek fel ellene gyűlölettel és rosszindulattal, és úgy érzi, ezt nem hagyhatja szó nélkül, ezért úgy döntött készít egy reakció videót az őt ért kritikákkal kapcsolatban.

Először is én szeretném leszögezni, hogy én nem egy olyan típusú ember vagyok, aki rosszat akarna a másiknak. De úgy tűnik van egy olyan közösség, akit a

gyűlölettáplálás, az irigység, bosszúvágy hajt, és akik talán még a Fidesz melletti kiállásom előtt is azt kívánták, hogy bukjak el.

Most nekik szeretném üzenni, hogy nem sikerült

- kezdte a videójában a műsorvezető.

Igen, dolgozik bennem egy nagy adag ego, nem tettek parkolópályára, meg nem egy leáldozott hullócsillaga vagyok a TV2-nek, hogy még mit írtak több tízezren, elpártoltak tőlem mióta a közéleti megszólalásaim vannak. Szóval persze, ezek olyan fontos dolgok, hiszen több, mint 670-800 ezren követnek a közösségi médiákban, és nekik/ nektek tudnotok kell arról, hogy a szelfik mögött egy ember van

- hangzott el a továbbiakban.

Szabó Zsófi teljes Instagram videójáért kattints ide!