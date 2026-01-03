Singh Viki: „Kiherélve érzik magukat a férfiak”

A Sztárban Sztár egykori versenyzője újabb gondolatébresztő – vagy épp vitát kavaró – megszólalással jelentkezett. Singh Viki ezúttal a Pszicho Apu podcast egyik friss epizódjában beszélt arról, mennyire átalakultak a nő-férfi szerepek.

Singh Viki elárulta, hogyan vélekedik a férfiakról és a nőkről (Fotó: Mediaworks Archív)

Singh Viki: Mi, nők öntudatra ébredtünk

A beszélgetésről készült részlet Instagramra is felkerült, ahol pillanatok alatt elindult a kommentcunami: volt, aki egyetértett, mások viszont felháborodtak. Viki szerint a nők ma már olyan szintű önállóságra tettek szert, amire korábban nem volt példa. Mint fogalmazott:

Mi nők öntudatra ébredtünk, ha lehet ezt így mondani, mi mostmár mindent is megcsinálunk egyedül, mi baromira karrieristák vagyunk, és ez így van, tehát hogy rengeteg nő kerül vezetőpozícióba, rengeteg nő egzisztenciálisan önálló, stabil, mindent is meg tud teremteni magának.

Saját magát a tökéletes példának írta le, hiszen köztudott, hogy az énekesnő hosszú ideje áll helyt mind a magánéletben, mind a karrierjében férfi nélkül is.

„Itt vagyok én, mint élő példa, és akkor könnyen tudom azt mondani, hogy én a girl power, nekem nincsen szükségem senkire.”

Singh Viki szerint a férfiak teljesen mások lettek, mint néhány éve voltak (Fotó: Mediaworks Archív)

Singh Viki őszintén vallott a nemi szerepekről

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a másik oldalon a férfiak sem maradtak változatlanok.

Beszélgettem olyan fiúkkal, akik kiherélve érzik magukat emiatt, másrészt pedig azt mondja a férfi, hogy aha, meg tudom főzni magamnak a kajámat, el tudok mosogatni, el tudok mosni, nincs szükségem arra a picsogásra a nap végén

– mondta a Tv2 sztárja.

A Dancing with the Stars színpadán is fellépő énekesnő szerint így jutottunk el oda, hogy a nemek már nincsenek rászorulva a másikra. Az énekesnő feltette a kérdést, hogy vajon hova vezet mindez?

„Azért választjuk a másikat, mert szeretjük" – vágta rá végül a Rising Star felfedezettje.

Ez egyébként nem az első alkalom, hogy Singh Viki a problémás férfi–női kapcsolatokról beszél: igazi szingliként rendszeresen boncolgatja ezt a témát, és a közösségi oldalain is rengeteg videója szól a párkapcsolati dinamikákról, a függetlenségről és az elmagányosodásról.