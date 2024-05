Singh Viki üzeni: Az élet nem ér véget 30-nál

Két éve, hogy derült égből villámcsapásként érte a rajongókat a hír, hogy Singh Viki öt év után szakított a párjával. Az énekesnő azóta a szinglik gondtalan életét éli, és a munkájára koncentrál. Persze ez nem azt jelenti, hogy felhagyott volna a szerelem keresésével, hiszen korábban a Borsban bevallotta, hogy tinderezett.

Singh Viki köszöni szépen, egyedül is jól van (Fotó: Móricz István)

Az énekesnő nemrég egy érdekes képet osztott meg a közösségi oldalán, amivel azt sugallja, nem érzi elkésve magát a házassággal, és a családalapítással, mert több külföldi sztárra is később talált rá a boldogság, vagy a siker.

Az élet nem ér véget 30-nál. Cameron Diaz 42 volt, amikor férjhez ment, Paris Hilton 40. Morgan Freeman 52 évesen kapta meg élete első főszerepét, Simon Cowell 42 évesen tört be a showbizniszbe. Janet Jackson 50 évesen adott életet első gyermekének, Marcia Cross pedig 45 évesen hozta világra ikreit

– osztotta meg a példákat Singh Viki.

30 felett senki sincs elkésve semmiről (Fotó: Instagram/Singh Viki)

Singh Viki egyedül van, de nem magányos

Bár egyedülálló, az énekesnő nem gondolja, hogy ezzel bármi probléma is lenne, hiszen egyedülálló individuumként is képes működni az életben, és ehhez nincsen szüksége egy férfira. Ha párkapcsolatba kerülne, az már csak egy plusz lenne az életében, egy társ, akivel egymást választják nap mint nap, és örülnek, hogy a nap végén együtt lehetnek.

– Az, hogy egyedül vagyok, nem jelenti azt, hogy magányos vagyok, pontosan azért, mert önmagamnak a legjobb társasága én vagyok. Pontosan azokban az időkben, amin most átmentem, hogy most nem kellett egy olyan erő, ami el tud erről téríteni. Viszont most, hogy megteremtettem magamnak ezt a békességet, azt az életet, amire egész gyerekkorom óta vágytam, hogy ha ebbe bejön egy férfi, akkor ő már hab lesz a tortán és nem pedig valaki, akire vágyok, mert egyedül kevésnek érezném magam, vagy félnék a magánytól – árulta el kendőzetlen őszinteséggel Palikék Világában az énekesnő.