Singh Viki: „Egy gyereknek sem kívánom azt a gyerekkort, ami nekem volt”

Singh Viki a Rising Star tehetségkutató műsorában tűnt fel, azóta rengeteg sikert ért el mind karrierjében, mind magánéletében. Egy ideje azzal van tele a közösségi médiája, hogy olyan kérdéseket boncolgat, mint a férfi női kapcsolat eltorzulása.
Most exkluzív interjút adott a Borsnak: „Az, hogy a férfiak nem tudnak mit kezdeni az erős nőkkel egy kettős dolog, a nők erősödtek sokat, férfiak azt mondják, már nincs szükségük nőkre, mindent meg tudnak oldani maguktól, nem kell mosni, főzni, takarítani, ezért nem akarják elviselni a picsogást sem.”
Viki azoknak a nőknek a táborát erősíti, akik függetlenek és egymaguk építik életüket és karrierjüket.
Nem vagyunk rászorulva arra, hogy beérjük a közepesen rosszal. Nem kell beleragadni egy rossz kapcsolatba, csak mert nem tudunk megélni vagy egyről a kettőre jutni férfi nélkül
– mondta az énekesnő.
Viki már négy éve, hogy szétment előző párjával, akivel hat évig voltak együtt. Ezalatt az időszak alatt teljes mértékben a személyes fejlődésére koncentrált: „Egyedül vagyok, de nem magányosan. Ez nagyon fontos, mert ha egyedül vagy, nem vagy magányos, te magad vagy saját magad legjobb társasága. Ez az igazi fejlődés. Ennyire produktív, kiegyensúlyozott és boldog még nem voltam. Minden álmomat megvalósítom” – nyilatkozta a Borsnak.
Az énekesnő egymaga újítja fel vidéki otthonát, főszerepet játszik a Madách Színházban és sorra kapja a felkéréseket nagy színpados koncertekre. Bizakodva tekint a jövőbe, és izgatottan várja mindezek folytatását.
Saját bevallása szerint nem hiányzik mellőle senki, és most már csak olyan férfit enged be az életébe, aki minden elvárásának megfelel. Egyedül a romantikát hiányolja életéből:
Ez hiányzik, hogy valaki lekapjon a tíz körmömről. Hogy annyira szerelmes legyek, hogy bele akarjak halni. Utoljára a húszas éveimben éreztem ezt. Amikor lángolsz valakiért és a végén persze össze töri a szíved és csak magzatpózban sírsz.
Nem hisz már abban, hogy egyszer csak kopogtatni fog nála az igazi sokkal inkább gondolja úgy, hogy az igazi fejlődést egyedül tudta elérni:
„Rengeteg gyerekkori sebet, traumát kellett kidolgoznom magamból, és ez csak egyedül sikerülhetett. Erre volt az elmúlt négy év”.
A gyermekvállalásról úgy fogalmazott, hogy egyedül semmiképp sem vállalna gyereket:
Egyedüli anyaként sosem vállalnék gyereket. Egy gyereknek sem kívánom azt a gyerekkort, ami nekem volt. Egyedül anyám mellett, férfi példa nélkül
– mesélte.
Viki kívül, belül látható változásokon megy keresztül, amit persze nem hagynak szó nélkül a férfiak sem:
A nőket mindig a külsőjük alapján rangsorolják. Így vannak emberszámba véve, nagyon érdekes, hogyan válik egy nő a korral láthatatlanná
– mesélte, majd hozzátette:
„Én ezt nem tapasztaltam meg, karakán vagyok és sehol nem vagyok észrevétlen. Azt érzem, hogy van egy magammal szembeni elégedettség, így tudok kifelé is pozitív kisugárzást adni. Sokkal több szem szegeződik rám”.
Az biztos, hogy az énekesnő nem észrevehetetlen, sőt szebb, mint valaha!
