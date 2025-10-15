Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Könnyek és pánikroham a Megasztár színpadán – Singh Viki így reagált

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 19:15
singh vikimegasztár énekeseRising Starpánikroham
Drámai pillanatoknak lehettünk szemtanúi a szombati középdöntőben: a mindössze 17 éves Mikes Zsüliett pánikrohamot kapott a színpadon. A Megasztár adásában történt eset bejárta az internetet, és Singh Viki sem tudta szó nélkül hagyni – saját fiatalkori küzdelmeiről mesélt a rajongóinak.
Cs. A.
A Megasztár 2025 legutóbbi adása igazi érzelmi hullámvasút volt, amelyben a fiatal tehetségek nemcsak a színpadon, hanem lélekben is próbára lettek téve. A 17 éves Mikes Zsüliett a szombati középdöntőben összeomlott és pánikrohamot kapott pont úgy, ahogy tavaly is, amikor először próbálkozott a műsorban.

megasztár
A Megasztár 2025  egyik legdrámaibb pillanata volt, amikor Zsüli azt mondta, soha többet nem fog visszatérni a műsorba
(Fotó: TV2)

A Megasztár drámai pillanataira és Mikes Zsüliett pánikrohamára is reagált Singh Viki

A dráma a Marics Peti mentoráltjai közti párbaj során történt, amikor eldőlt, hogy Zsüliett vagy a 20 éves Németh Vanda folytathatja az élő show-ban. A jelenet percek alatt elárasztotta a TikTokot és a közösségi médiát, és rengeteg néző osztotta meg saját véleményét a fiatal lány állapotáról. Nem kellett sokat várni, hogy Singh Viki is megszólaljon az ügyben. Az énekesnő, aki maga is a Megasztár 1. felfedezettje volt – egy őszinte és elgondolkodtató videóban mesélt arról, hogy 16 évesen ő is hasonló helyzetben volt.

A Megasztár 1-ben indultam, 16 éves voltam, ami nagyon korai volt. Nem mondom, hogy megbántam, de nagyon megviselt, hogy az 50-ből kiestem. Hosszú idő kellett, mire helyretettem magam lelkileg

 – mondta Viki a videóban.

A kudarc azonban végül elindította őt azon az úton, amely a mai sikeréhez vezetett.
„Ez az élmény vitt oda, hogy elmenjek tanulni, hajózni, és megtanuljam a szakmát. Amikor tudtam, hogy már van tudásom és tapasztalatom, akkor indultam el újra, a Rising Starban. Tudtam, hogy ez nagy döntés lesz, mert amit addig elértem, az már nem volt elég. De meg kellett hoznom, mert ha nem lépek, megállok” – mesélte el Viki.

20250407_Singh Viki_MG_MW 081
Mikes Zsüliett Megasztár 2024-es évadában tűnt fel először, Singh Viki is ilyen fiatal volt amikor először a Megasztár színpadára lépett (Fotó: Mediaworks Archív)

Singh Viki megasztáros buktája nagyon megviselte

Viki nem titkolta, hogy ő is eljutott arra a pontra, amikor fel akarta adni mindent.

Nekem is volt olyan pillanatom, amikor azt mondtam: hagyom az egészet a p.csába. Úgy voltam vele, hogy megpróbálom a Rising Start, és ha ez sem sikerül, akkor elmegyek kutyakozmetikusnak” 

– mesélte teljes őszinteséggel.

A döntése azonban kifizetődött: a műsor után elindult karrierje, és rengeteg lehetőséget kapott:
„Tudatos döntés volt, hogy belevágok. Olyan reklámidőt kapsz egy ilyen műsorban, amit soha nem tudnál saját zsebből megfizetni. Ez egy ugródeszka – de csak akkor, ha van terved. Mert ha nincs, senki sem fog emlékezni rád!”

293A2631
Singh Viki Rising Star műsorában kész tervvel indult, amikor már tudta, hogy mit is szeretne az életéről (Fotó: Mediaworks Archív)

A tehetségkutatók hátránya

Viki ugyanakkor figyelmeztetett: az ilyen tehetségkutatók lelkileg nagyon megterhelők lehetnek, főleg a fiataloknak.
„Ezek a műsorok nemcsak csillogásról szólnak. Kellenek a megpróbáltatások, mert ezek edzenek meg az életre. De fontos, hogy a fiatalok felkészülten menjenek bele, és legyen mögöttük támogatás” - mondta az énekesnő, A Megasztár-drámáról szóló videója pillanatok alatt hatalmas figyelmet kapott, sokan dicsérték Vikit őszinteségéért és bátorságáért.

„Vettem egy nagy levegőt, összeszorítottam a s*gglyukamat, és azt mondtam: tudom, hogy mivel jár ez, de innen már nincs visszaút” – fogalmazott teljes komolysággal.

A tehetségkutatók általi hírnév és a siker útja soha nem könnyű, különösen nem egy 17 éves lány számára, aki még csak most tanulja, hogyan álljon meg a színpadon és az életben is. De Singh Viki szerint épp ezek a pillanatok azok, amelyekből a legnagyobb tanulságokat vihetik magukkal a fiatal tehetségek.

@singhvikiofficial 🙏🏽❤️ #mikeszsüli #megasztár #kirohanás #tehetségkutató @Hernyák Kati ♬ eredeti hang - Singh Viki

 

