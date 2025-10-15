Könnyek és pánikroham a Megasztár színpadán – Singh Viki így reagált

A Megasztár 2025 legutóbbi adása igazi érzelmi hullámvasút volt, amelyben a fiatal tehetségek nemcsak a színpadon, hanem lélekben is próbára lettek téve. A 17 éves Mikes Zsüliett a szombati középdöntőben összeomlott és pánikrohamot kapott pont úgy, ahogy tavaly is, amikor először próbálkozott a műsorban.

A Megasztár 2025 egyik legdrámaibb pillanata volt, amikor Zsüli azt mondta, soha többet nem fog visszatérni a műsorba

(Fotó: TV2)

A Megasztár drámai pillanataira és Mikes Zsüliett pánikrohamára is reagált Singh Viki

A dráma a Marics Peti mentoráltjai közti párbaj során történt, amikor eldőlt, hogy Zsüliett vagy a 20 éves Németh Vanda folytathatja az élő show-ban. A jelenet percek alatt elárasztotta a TikTokot és a közösségi médiát, és rengeteg néző osztotta meg saját véleményét a fiatal lány állapotáról. Nem kellett sokat várni, hogy Singh Viki is megszólaljon az ügyben. Az énekesnő, aki maga is a Megasztár 1. felfedezettje volt – egy őszinte és elgondolkodtató videóban mesélt arról, hogy 16 évesen ő is hasonló helyzetben volt.

A Megasztár 1-ben indultam, 16 éves voltam, ami nagyon korai volt. Nem mondom, hogy megbántam, de nagyon megviselt, hogy az 50-ből kiestem. Hosszú idő kellett, mire helyretettem magam lelkileg

– mondta Viki a videóban.

A kudarc azonban végül elindította őt azon az úton, amely a mai sikeréhez vezetett.

„Ez az élmény vitt oda, hogy elmenjek tanulni, hajózni, és megtanuljam a szakmát. Amikor tudtam, hogy már van tudásom és tapasztalatom, akkor indultam el újra, a Rising Starban. Tudtam, hogy ez nagy döntés lesz, mert amit addig elértem, az már nem volt elég. De meg kellett hoznom, mert ha nem lépek, megállok” – mesélte el Viki.

Mikes Zsüliett Megasztár 2024-es évadában tűnt fel először, Singh Viki is ilyen fiatal volt amikor először a Megasztár színpadára lépett (Fotó: Mediaworks Archív)

Singh Viki megasztáros buktája nagyon megviselte

Viki nem titkolta, hogy ő is eljutott arra a pontra, amikor fel akarta adni mindent.

Nekem is volt olyan pillanatom, amikor azt mondtam: hagyom az egészet a p.csába. Úgy voltam vele, hogy megpróbálom a Rising Start, és ha ez sem sikerül, akkor elmegyek kutyakozmetikusnak”

– mesélte teljes őszinteséggel.

A döntése azonban kifizetődött: a műsor után elindult karrierje, és rengeteg lehetőséget kapott:

„Tudatos döntés volt, hogy belevágok. Olyan reklámidőt kapsz egy ilyen műsorban, amit soha nem tudnál saját zsebből megfizetni. Ez egy ugródeszka – de csak akkor, ha van terved. Mert ha nincs, senki sem fog emlékezni rád!”