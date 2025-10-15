Könnyek és pánikroham a Megasztár színpadán – Singh Viki így reagált

A Megasztár 2025 legutóbbi adása igazi érzelmi hullámvasút volt, amelyben a fiatal tehetségek nemcsak a színpadon, hanem lélekben is próbára lettek téve. A 17 éves Mikes Zsüliett a szombati középdöntőben összeomlott és pánikrohamot kapott pont úgy, ahogy tavaly is, amikor először próbálkozott a műsorban.
A dráma a Marics Peti mentoráltjai közti párbaj során történt, amikor eldőlt, hogy Zsüliett vagy a 20 éves Németh Vanda folytathatja az élő show-ban. A jelenet percek alatt elárasztotta a TikTokot és a közösségi médiát, és rengeteg néző osztotta meg saját véleményét a fiatal lány állapotáról. Nem kellett sokat várni, hogy Singh Viki is megszólaljon az ügyben. Az énekesnő, aki maga is a Megasztár 1. felfedezettje volt – egy őszinte és elgondolkodtató videóban mesélt arról, hogy 16 évesen ő is hasonló helyzetben volt.
A Megasztár 1-ben indultam, 16 éves voltam, ami nagyon korai volt. Nem mondom, hogy megbántam, de nagyon megviselt, hogy az 50-ből kiestem. Hosszú idő kellett, mire helyretettem magam lelkileg
– mondta Viki a videóban.
A kudarc azonban végül elindította őt azon az úton, amely a mai sikeréhez vezetett.
„Ez az élmény vitt oda, hogy elmenjek tanulni, hajózni, és megtanuljam a szakmát. Amikor tudtam, hogy már van tudásom és tapasztalatom, akkor indultam el újra, a Rising Starban. Tudtam, hogy ez nagy döntés lesz, mert amit addig elértem, az már nem volt elég. De meg kellett hoznom, mert ha nem lépek, megállok” – mesélte el Viki.
Viki nem titkolta, hogy ő is eljutott arra a pontra, amikor fel akarta adni mindent.
Nekem is volt olyan pillanatom, amikor azt mondtam: hagyom az egészet a p.csába. Úgy voltam vele, hogy megpróbálom a Rising Start, és ha ez sem sikerül, akkor elmegyek kutyakozmetikusnak”
– mesélte teljes őszinteséggel.
A döntése azonban kifizetődött: a műsor után elindult karrierje, és rengeteg lehetőséget kapott:
„Tudatos döntés volt, hogy belevágok. Olyan reklámidőt kapsz egy ilyen műsorban, amit soha nem tudnál saját zsebből megfizetni. Ez egy ugródeszka – de csak akkor, ha van terved. Mert ha nincs, senki sem fog emlékezni rád!”
Viki ugyanakkor figyelmeztetett: az ilyen tehetségkutatók lelkileg nagyon megterhelők lehetnek, főleg a fiataloknak.
„Ezek a műsorok nemcsak csillogásról szólnak. Kellenek a megpróbáltatások, mert ezek edzenek meg az életre. De fontos, hogy a fiatalok felkészülten menjenek bele, és legyen mögöttük támogatás” - mondta az énekesnő, A Megasztár-drámáról szóló videója pillanatok alatt hatalmas figyelmet kapott, sokan dicsérték Vikit őszinteségéért és bátorságáért.
„Vettem egy nagy levegőt, összeszorítottam a s*gglyukamat, és azt mondtam: tudom, hogy mivel jár ez, de innen már nincs visszaút” – fogalmazott teljes komolysággal.
A tehetségkutatók általi hírnév és a siker útja soha nem könnyű, különösen nem egy 17 éves lány számára, aki még csak most tanulja, hogyan álljon meg a színpadon és az életben is. De Singh Viki szerint épp ezek a pillanatok azok, amelyekből a legnagyobb tanulságokat vihetik magukkal a fiatal tehetségek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.