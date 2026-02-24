Séfek Séfe: Princess Szabina hozta a formáját, Vomberg Frigyes kiállt érte

A Séfek Séfe hetedik évadában nemrég A Nagy Ő egyik legmegosztóbb szereplője tűnt fel: Princess Szabina a gasztro-reality-ben is kiverte a biztosítékot, nemcsak a hangjával, hanem a viselkedésével is.

Séfek Séfe 2026 szereplők: Princess Szabina és Ádám között óriási feszültség alakult ki (Fotó: TV2)

Séfek Séfe: Princess Szabina majdnem elhányta magát

Dancsi Szabina A Nagy Ő-ben próbálkozott volna Stohl András szívét meghódítani, azonban a meglehetősen szokatlan hangfrekvenciája miatt viszonylag hamar kiverte a biztosítékot mindenkinél, Buci pedig nem sok esélyt adott neki a továbbjutásra. Princess Szabina közösségi oldalain sem kíméli a követőket és pontosan tudja, hogy milyen hangi adottságokkal rendelkezik, ezt azonban nem hogy nem rejti véka alá, igyekszik minél inkább felhangosítani. Az influenszer nem adja könnyen magát, Bár Stohl Andrásnak nem kellett, most úgy tűnik, másik műsorban próbálja megtalálni a szerencséjét, így került be a Séfek Séfe hetedik évadába, ahol ezúttal elsősorban főztjével próbálja majd levenni a lábáról a séfeket. Azért az már most látszik, hogy karakteres jelleméből ezúttal sem óhajt kevesebbet megmutatni, sőt. Így alakult aztán a hétfő esti adásban, hogy Princess Szabina a csapatfőzés során máris megmutathatta tehetségét, bár a végeredmény némileg kaotikusra sikerült.

A Séfek Séfe műsorvezetője, Ördög Nóra egy hatalmas sertést tolt be a versenyzőknek az asztalon, amelynek belsőségeiből előételt kellett főznie a csapatoknak. Princess Szabina természetesen ezekben a pillanatokban sem vált meg ikonikus fejdíszétől, de annál nagyobb lelkesedéssel vágott bele a feladatba. Amikor kiderült, hogy miről van szó pontosan, már csak annak tudott örülni, hogy nem neki kell felvágnia az állatot, mert saját bevallása szerint akkor elhányta volna magát.

Így viszont neki kellett kirohannia a májért, ami mellé még a sertés lépét is sikerült felmarkolnia, ezért Tischler Petra külön szólt neki, hogy azt vegye ki a tálból. A nehézkes indulás után még Ádám is megnehezítette a műveleteket, aki kritikán aluli stílusban beszélt csapattársaival, kiváltképp Szabinával. A főzés végén alaposan hajba is kaptak, Ádám ugyanis sérelmezte, hogy jelenleg is séfként dolgozik tizenhét beosztottal, akik mindannyian pontosan azt és pontosan úgy csinálnak, ahogy ő azt utasításban kiadja nekik. Szabina viszont határozottan közölte vele, hogy jelen helyzetben egyenrangúak, itt bizony nem ő a munkáltató.