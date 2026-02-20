Krausz Gábor: "Nem a cici teszi az embert"

A Séfek Séfe idén nem kisebb főnyereménnyel csábította a magukat tehetségesnek gondoló séfjelöltetek, mint tízmillió forinttal. Ez a pénzösszeg pedig sokaknak valóban nagyon tetszetős volt, így például Vasiu Cynthiának is, aki nem másra költené a pénzt, mint új cicikre és egyéb szépészeti beavatkozásokra.

Séfek Séfe: új cicikre költené nyereményét Cynthia / Fotó: TV2play

A nyereményből a cicimet is megműttetném és tulajdonképpen minden mást, ha lenne rá pénzem

- jelentette ki, mielőtt a konyhába lépett volna.

A 30 éves menedzser asszisztensként dolgozó fiatal nő sikere érdekében biztosra akart menni, így egy egyszerű csirkeragut készített puliszkával, ami mellé egy pohárdesszertet is csinált a'la Cinti módra.

Ide a tíz milliót és a ciciket

- közölte, majd nekilátott a főzésnek.

Krausz Gábor / Fotó: TV2

Séfek Séfe: Krausz Gábor figyelmeztette Cynthiát

Habár Cynthia a "fancy mancy" tányérjával elégedett volt, nem minden séfnek nyerte el a tetszését – Tischler Petra ugyanis nem adott kést neki a továbbjutás érdekében:

Én nem tudok neked új ciciket adni sajnos

- árulta el a séfnő, míg Krausz Gábor, aki ugyan megadta az újabb esélyt a menedzser asszisztensnek, a következőt emelte ki Cynthia számára: