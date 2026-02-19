Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A Séfek Séfe sztárja páros lábbal szállt bele Krausz Gáborba: „Túl nagy a mellénye, és nincs benne alázat"

2026. február 19.
Ahogy a korábbi évadokban, úgy természetesen most is akadnak olyan jelentkezők, akik nem mindegyik séf érdemeit ismerik el. A Séfek Séfe egyik versenyzője most Krausz Gábor munkásságát tiporta a földbe.
Hétfőn elindult a Séfek Séfe 7. évadának a válogatója, ahová a legkülönfélébb karakterek érkeztek most is. Akadtak olyanok, mint például A Nagy Ő Princess Szabinája, aki nem csak a zsűrit, de a versenyzőtársait is kiakasztotta, amint belépett. Emellett persze vannak olyan szereplők, akik viszont egy-egy séfbe kötöttek bele, mert úgy érzik, nem tettek le még eleget az asztalra. Az egyik versenyző most Krausz Gáborba szállt bele páros lábbal.

Krausz Gábort sem kímélik a versenyzők, a Séfek Séfe új évadában.
A Séfek Séfe Gál Emeséje csúnyán beszólt Krausz Gábornak, ezek után biztos nem lesz felhőtlen a viszonya a séffel (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe 2026-os évadában is jó néhány versenyző jelentkezett csak azért, mert rajong valamelyik séfért. Persze ennek szöges ellentéte is gyakran előfordul, hiszen míg valaki dalt ír Krausz Gáborról, addig ellenfele csúnyán leszólja a munkáját. Így tett Gál Emese is, aki a Séfek Séfe 4. részében állhatott a zsűri elé.

A Krausz nekem sajnos nagyon antipatikus szereplő. Gizda, de túl nagy a mellénye, és nincs benne alázat. Nem olyan alázattal fordul a konyhához, mint kellene, és ahogy az adásokat láttam, a csapatához sem

 – jelentette ki Emese a kóstolás előtt. És bár Vomberg Frigyes és Tischler Petra végül két késsel továbbjuttatták, de a harmadik zsűritag nem látott benne fantáziát.

„Nem bánom, hogy Krausz Gábortól nem kaptam kést, mert számítottam rá, hogy valamit kritizálni fog. De a számításom bejött, úgyhogy arcoskodjon magának a Gábor” – reagált az 51 éves masszőr, aki füstölő szertartásokkal, és tértisztítással is foglalkozik.

Gál Emese csúnyán beszólt a Séfek Séfe zsűrijének, majd A Nagy Ő Szabináját sem kímélte (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe versenyzője Princess Szabinára is kiakadt

És ha mindez nem lenne elég, a masszőrt egyik versenytársa is kihozta a sodrából, nem más, mint A Nagy Ő 2026-os évadából ismert Dancsi Szabina, akinek hangfrekvenciáját valóban igen kevesen tudják elviselni. Úgy tűnik, Emese is Stohl András véleményét osztja, és szeretné minél hamarabb a konyhán kívül tudni.

„A mostani energiák egy picit nekem zavarosak. Nagyon tenyérbemászó az arca és a stílusa is, nagyon ideges vagyok. Próbálom tisztítani a teret, de a feszültség nagyobb, mint az én erőm. Káosz ez az energia” – fogalmazódott meg Emesében a rózsaszín tornádó érkezése után. 

De sajnos el kell őt keserítenünk, ugyanis mindketten továbbjutottak, így talán jobb lesz, ha Emese kétszer annyit meditál a tréning előtt, amire jövő héten kerül sor, minden hétköznap este 8 órától a TV2-n.

 

