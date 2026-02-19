"Mit sajnálsz, mit?" - fakadt ki ingerülten Tischler Petra a Séfek Séfe stúdiójában

Eljött az újabb évad: a Séfek Séfe 2026-ban is komoly izgalmakat és meglepetéseket tartogat, és bizony nem csak nekünk, nézőknek, de a séfeknek is. Előfordul, hogy még Krausz Gábor, Vomberg Frigyes vagy épp a Wolf András helyére érkező Tischler Petra sem tud igazán mit kezdeni a kialakult helyzettel, vagy legalábbis nem ugyanúgy látják a dolgokat.

Krausz Gábor néha igen szúrós szemmel nézett a Séfek Séfe versenyzőire Fotó: TV2

Vannak esetek, amikor egy-egy versenyző kifejezetten pozitív csalódást jelent a séfeknek: Orosz Mirella modellként még a versenybe is magassarkúban érkezett, azonban hamar bebizonyította, hogy nem csak szép, de főzni is tud. Ugyan tányérjai nem lettek tökéletesek, két késsel mégis továbbjutott. Mások nem voltak ilyen sikeresek: Dorina a saját bevallása szerint is nyers húst tálalt fel - már akinek, Krausz Gábor tányérjára ugyanis már az sem jutott.

Vita a Séfek Séfe adásában

Ugyanakkor míg a lelkes amatőrök sikerei vagy épp kudarcai nem váltanak ki talán olyan nagy érzelmeket minden esetben az ítészekből, bizony ők is rendkívül hevesen reagálnak, ha megtudják, hogy egy rosszul sikerült tányér mögött egy profi szakács áll, aki hosszú évek óta, netán több évtizede van a szakmában.

"Hát én őt sajnálom" - jelentette ki lemondóan Krausz Gábor az egyik idősebb, tapasztalt szakács nullakéses produktuma után.

Mit sajnálsz, mit?

- csattant fel Tischler Petra, amire Krausz annyit felelt: "Rossz helyen van harminc éve."

Vomberg Frigyes is hasonló véleményen volt:

"Ez az ember lehet, hogy egy tömegkonyhán dolgozik, napi 1500 adag ételt készít. Helyt áll. Becsületes munkásember" - magyarázta, hozzátéve: szerinte az, hogy hosszú éve a szakmában dolgozó szakácsok így teljesítenek, sajnos társadalmi tükörkép, ami rengeteget elmond a szakképzésről és a vendéglátás színvonaláról.