Hibázott a Séfek Séfe versenyzője: "Ez k**va égés!"

És bizony a "sztárfellépők" mellett olyan ismeretlenek is feltűnnek, akik azonnal lenyűgözik a zsűrit. Sajnos azonban nem mindenkinek sikerül tökéletesre a bemutatkozás.

Eltűnt falatok és nyers csirke a Séfek Séfe műsorában

Dorina is alighanem rettenetesen izgult, talán ennek is köszönhető, hogy bizony nem úgy alakultak a tányérjai, ahogy azt ő eltervezte. Csirkeroládot tálalt fel sajttal, krumplipürével és káposztasalátával. Vomberg Frigyesnél és az új ítész Tischler Petra tányérján nem is volt semmi baj, Krausz Gábor azonban nagyot nézett, amikor megpillantotta az övét.

Várjál, nekem nincs valami rajta

- jelentette ki, miután alaposan szemügyre vette a tányért, amiről bizony épp a hús hiányzott, majd amikor Petra felszólította Fricit, hogy ossza meg a magáét, hozzátette: "Nem, én azt kóstolok, amit kapok."

A versenyzők ilyenkor kintről, monitoron keresztül szemlélik az eseményeket. "Hát k**va égés. Egyébként én nem szoktam ilyen ***ul teljesíteni sehol" - jelentette ki Dorina. Később azonban kiderült: még Krausz Gábor járt a legjobban, ugyanis a feltálalt hús még a versenyző saját bevallása szerint is nyers volt!