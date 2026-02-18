Hatalmas balhéba torkollott Balogh Tamásné visszatérése: a Séfek Séfe sztárja teljesen kikelt magából

Február 16-án elindult a Séfek Séfe 7. évada, ahol bizony ismét hatalmas meglepetésekre számíthatunk. Ráadásul már a keddi adásban robbant a bomba, amikor kiderült, hogy Balogh Tamásné Eszter, a Séfek Séfe 6. évadának sztárja ismét megjelent a stúdióban. Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Tischler Petra döbbenten fogadták a TikTok sztárt, aki mindannyiuk legnagyobb örömére nem versenyzőként, csak kísérőként érkezett, bár ez csak az adás végén derült ki, így volt, aki már előre kiakadt a váratlan fordulaton.

Balogh Tamásné Eszter Séfek Séfés visszatérése hatalmas port kavart, egy volt csapattársa is beleállt (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Gulyás Tibor szintén a Séfek Séfe 2024-es évadában szerepelt, akárcsak Eszter, sőt utóbbi csapatcseréje után ráadásul mindketten Wolf András kékjeit erősítették. Végül persze mindketten kiestek, hiszen a döntőben Horváth Dániel, Fülöp Zoltán és Szántó Szabolcs küzdhettek meg egymással, ahova Tibi is visszatérhetett segítőként. A szakácsot azonban azóta sem láthattuk kamerák előtt, míg Balogh Tamásné mindent megtesz, hogy emlékezzenek rá, ami korábbi ellenfelének nem igazán tetszik. Most csúnyán be is szólt neki, a Séfek Séfe új évada miatt.

Szerintem el lett tévesztve a házszám, és az idő is, bármiről is legyen szó a mai adásban. A döntőben kellett volna segédkezned, akkor és ott, nem pedig itt és most. Persze semmi sem véletlen

– fogalmazta meg véleményét Tibi kommentben.

A Séfek Séfe Gulyás Tibije csúnyán kiakadt Eszter visszatérése miatt, a kommentekben össze is veszett vele (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja nem hagyja magát

Persze a nagyszájú biztosítási tanácsadó nem éppen arról híres, hogy szó nélkül hagyná a személyét érintő beszólásokat. Természetesen most is azonnal reagált a hozzászólásra.

Az írásodban irigységet érzek… A döntőt pedig te rontottad el, ezt András is megmondta, de hát kinek, mi. Mindenki tisztában van vele, hogyha nem vagyok a tavalyi évadban, nem olyan lett volna a műsor, amilyen... Nagyon sokan lefőttetek, mint a kávé, ezt el kell fogadni, nem jött össze

– válaszolta az igencsak öntudatos amatőr, bár a véleményével talán nem mindenki értene egyet.

„Köszönöm szépen a szép szavakat! Továbbra is végtelen türelemmel és megvetéssel olvasom a sorokat, ahogy akkor is tettem. Az, hogy te most itt vagy, nem rajtad múlt, ahogy az sem, hogy akkor nem voltál. Azt pedig, hogy a verseny után mit beszéltem Andrással, amikor a legvégén odajött hozzám, csak én tudom, és ő! Ezek olyan dolgok, amihez nincs se neked, se másnak köze” – dobta vissza a labdát látszólag higgadtan Tibi.