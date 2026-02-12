19 éves kora óta együtt! 15. házassági évfordulóját ünnepli Kis Grófo és felesége

Kis Grófo immáron tizenöt éve él boldog házasságban feleségével, Tündével, és bár az évfordulójuk két nap különbséggel Valentin-napra esik, szigorúan ragaszkodnak hozzá, hogy mindkettőt megünnepeljék, kiváltképp a Házasság hetén. Az énekes szerint egy jó kapcsolatnak nincs egyetlen titka, sok minden kell ahhoz, hogy jól működjön.
A mulatós zenész a Borsnak adott interjújában elárulta: ha egy házaspár szívében ott van a szerelem és a szeretet, akkor sokkal hamarabb át lehet lendülni azokon a dolgokon, amelyek esetleg nehézséget okoznak.
„Megértőnek és türelmesnek kell lenni, az ember csak azzal tud igazán ilyen lenni, akit igazán szeret. Nagyon fontosnak tartom még azt is, hogy két ember között milyenek a megnyilvánulások: nyitottnak és őszintének kell lenni egymással, mert akkor érzi a másik fél, hogy nem csak azért vagyunk együtt, mert egyszer összeházasodtunk, hanem azért is, mert van közöttünk egy ősbizalom
– kezdi Grófo, aki bevallotta: feleségével nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez jól működjön.
Az az igazság, hogy nekünk kellett egy kis idő, mire megnyíltunk egymásnak, nem tudom miért, de így alakult. Mostanra viszont nagyon jól működik, hála Istennek és napról napra erősebb is. Katolikusként nevelkedtünk mindketten, hitben már előtte is egyek voltunk, de azóta az Úr előtt is szövetséget kötöttünk, ami még közelebb hozott minket egymáshoz.
Kis Grófo 19 éves kora óta együtt van feleségével, de mint mondja, nem ez az oka annak, hogy picit nehezebben nyitottak egymás felé. Szerinte inkább olyan okokat kell keresni a háttérben, mint a családi hagyományok, amelyek az idő múlásával változtak, mint ahogyan ők maguk is sokat változnak.
Mi a roma tradíciókon keresztül sok mindent máshogy láttunk, elsősorban a férj és a feleség szerepét tekintve. Korábban nem láttuk azt a fajta megnyilvánulást, amit nagyon sok roma házasságban ma már látok; valahogy sokkal nyíltabbak. Egy picit más volt a női szerep is, bár az asszonyok nálunk mindig nagy becsben voltak tartva, mostanra még inkább így van
– vallja a mulatós zenész.
Én azt gondolom, hogy minden családban jó, ha van egy olyan férfi, aki a családfő szerepét tölti be, hiszen a családanya nem tudja a férj szerepét átvenni és nem is kell szerintem. Ugyanakkor van beleszólása mindenbe, mert együtt kell megbeszélni a dolgokat, ez így helyes. Nálunk is nagy hangsúlyt kap, még üzleti dolgokban is, hogy meghallgassam a feleségem véleményét, de sosem esik túlzásokba. Sokszor el is fogadom az ő szavát és tanácsát, mert sokkal jobban érzi és felismeri, ha valaki például visszaél a jószándékommal.
Grófo-Kozák László szerint ők sem értenek mindenben egyet, de mindig közös nevezőre tudnak jutni egymással.
Én a fellépések után előfordul, hogy hazahozom azt a stresszt, ami még bennem maradt, de szerencsére a feleségem ezt nagyon jól kezeli. Aztán a gyereknevelés kapcsán is szoktak nézeteltéréseink lenni, ő bizonyos tekintetben sokkal határozottabb és tudom, hogy neki van igaza, de engem mindig elvisz a jószívem. A legfontosabb szerintem az, hogy mindig meg tudjuk beszélni a dolgokat és aztán egyetértésben, szeretetben zárjuk le, ha valamiben nem értettünk egyet
- mondja nevetve.
Kis Grófo elárulta, hogy a házassági évfordulónak és a Valentin-napnak is külön figyelmet szentelnek, ilyenkor mindig meglepik egymást valami aprósággal.
Romantikus vacsorára fogom elvinni a feleségemet és ajándékot is fog kapni. Ő is mindig készül, nekem az a legfontosabb, hogy tőle kapom és mindig érezteti velem, mennyire értékel engem, ami nagyon jól esik
