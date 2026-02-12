19 éves kora óta együtt! 15. házassági évfordulóját ünnepli Kis Grófo és felesége

Kis Grófo immáron tizenöt éve él boldog házasságban feleségével, Tündével, és bár az évfordulójuk két nap különbséggel Valentin-napra esik, szigorúan ragaszkodnak hozzá, hogy mindkettőt megünnepeljék, kiváltképp a Házasság hetén. Az énekes szerint egy jó kapcsolatnak nincs egyetlen titka, sok minden kell ahhoz, hogy jól működjön.

Kis Grófo feleségével mindig közös nevezőre jut, ha valamiben nem értenek egyet, idén már a 15. házassági évfordulójukat ünneplik (Fotó: Szabolcs László)

Kis Grófo: „Kellett idő, mire megnyíltunk egymás előtt”

A mulatós zenész a Borsnak adott interjújában elárulta: ha egy házaspár szívében ott van a szerelem és a szeretet, akkor sokkal hamarabb át lehet lendülni azokon a dolgokon, amelyek esetleg nehézséget okoznak.

„Megértőnek és türelmesnek kell lenni, az ember csak azzal tud igazán ilyen lenni, akit igazán szeret. Nagyon fontosnak tartom még azt is, hogy két ember között milyenek a megnyilvánulások: nyitottnak és őszintének kell lenni egymással, mert akkor érzi a másik fél, hogy nem csak azért vagyunk együtt, mert egyszer összeházasodtunk, hanem azért is, mert van közöttünk egy ősbizalom

– kezdi Grófo, aki bevallotta: feleségével nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez jól működjön.

Az az igazság, hogy nekünk kellett egy kis idő, mire megnyíltunk egymásnak, nem tudom miért, de így alakult. Mostanra viszont nagyon jól működik, hála Istennek és napról napra erősebb is. Katolikusként nevelkedtünk mindketten, hitben már előtte is egyek voltunk, de azóta az Úr előtt is szövetséget kötöttünk, ami még közelebb hozott minket egymáshoz.

Kis Grófo 19 éves kora óta együtt van feleségével, de mint mondja, nem ez az oka annak, hogy picit nehezebben nyitottak egymás felé. Szerinte inkább olyan okokat kell keresni a háttérben, mint a családi hagyományok, amelyek az idő múlásával változtak, mint ahogyan ők maguk is sokat változnak.

Mi a roma tradíciókon keresztül sok mindent máshogy láttunk, elsősorban a férj és a feleség szerepét tekintve. Korábban nem láttuk azt a fajta megnyilvánulást, amit nagyon sok roma házasságban ma már látok; valahogy sokkal nyíltabbak. Egy picit más volt a női szerep is, bár az asszonyok nálunk mindig nagy becsben voltak tartva, mostanra még inkább így van

– vallja a mulatós zenész.