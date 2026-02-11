Szandi először törte meg a csendet Fenyő Miklós halála óta: „Napokig kimozdulni sem tudtam itthonról”

Szandit és Fenyő Miklóst egészen különleges kötelék kapcsolja össze, az énekesnő gyakorlatilag második édesapjaként tekintett a zenész legendára, aki elindította a pályafutását. A rock&roll királyának halála megrázta az országot, Szandi pedig nem is tudott beszélni a történtekről, egészen mostanáig.

Fenyő Miklós fedezte fel Szandit, ő indította el a pályáján (Fotó: Kalinovits Zoltán)

Fenyő Miklós temetése megnyugvást hozhat

Az énekesnő lapunknak adott interjújában mesélte el, hogyan érintette őt, hogy elhunyt a legendás zenész, akit kedden helyeztek végső nyugalomra.

Próbálom megtalálni a megnyugvást és tudomásul venni, hogy az élet megy tovább. Mindenki másképp dolgozza fel, én napokig ki sem tudtam mozdulni itthonról és nem is akartam. Szerettem volna mélyen, belülről megélni a gyászt, mert ő sokkal többet jelentett nekem annál, hogy beszélni tudjak róla

– kezdi Szandi, aki szándékosan szerette volna megvárni a temetést.

A tegnapi napon éreztem először azt, hogy talán el tudom őt engedni, mert egyszerűen muszáj lesz. Nyilván nagyon sokszor fogunk még beszélni róla, főleg Dióval, a lányával, akivel nagyon szoros barátságban, gyakorlatilag féltestvéri viszonyban vagyunk. A temetés után még átmentem hozzájuk és sokáig velük voltam, ami nagyon sokat segített mindkettőnknek; jó volt egy kicsit összekapaszkodni. Dió olyan gyönyörű beszédet mondott a temetésen, amellyel tényleg méltóképpen búcsúzott tőle és az édesapja méltán lehet büszke rá, megrendítő volt hallgatni.

Szandi az utolsó találkozás minden pillanatára emlékszik

Az énekesnő elmesélte, hogy nyáron találkoztak utoljára Zamárdiban, amikor férjével és Csabi fiával látogatták őt meg, ekkor készült az utolsó közös fotójuk is.

Szokás szerint hajnalig beszélgettünk, itt készült az a fénykép is, amit a minap a közösségi oldalamra is kitettem. A tegnapi temetéssel valamelyest elengedtem őt, mert az életnek tovább kell mennie és ő minden koncerten ott lesz velem, hiszen azok a dalok, amelyeket ő írt nekem, minden fellépésemen megszólalnak. Míg élek, énekelni fogom a dalait.

Szandi Fenyő Miklós lányával, Dióval is nagyon szoros barátságot, szinte testvéri viszonyt ápol (Fotó: Sipeki Péter)

Szandi elárulta, hogy Fenyő Miklós halála után az első koncert nem volt könnyű, de mint mondja, egyben nagyon felemelőnek is élte meg.