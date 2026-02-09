Ilyennek ritkán látni: Nótár Mary bikinis fotója lázba hozta a rajongókat

Zöld bikiniben, napsütésben, vízparton állva jelentkezett be Nótár Mary az Instagramon. A fotó többről szól, mint egy egyszerű pihenésről. Az énekesnő maga írta le, miért volt szüksége erre az elvonulásra: egy kis kikapcsolódásra, ahol önfeledten le lehet tenni a mindennapi felelősségeket és terheket.
Mary nem titkolja, hogy nem pusztán nyaralni ment. Posztjában arról ír, hogy jólesett „ébresztő nélkül ébredni”, és időt adni magának arra, hogy feltöltődjön. Úgy fogalmaz: biztos benne, hogy energikusan tér majd haza, és onnan folytatja tovább az útját – hittel, Isten áldásával.
A követők azonnal reagáltak. A kommentek nem harsányak, inkább személyesek és támogatóak.
„Ez az!”
– írta egyikük, míg mások egyszerűen csak annyit:
„Gyönyörű vagy, Mary”
– illetve szívecskékkel jelezték, mennyire jól esik nekik ezt a nyugodt oldalát látni.
Ez a csendesebb hang azonban nem előzmény nélküli. Ahogy korábban beszámoltunk róla Nótár Mary nemrég beszélt először nyíltan élete egyik legnagyobb töréséről: édesanyja elvesztéséről. Nótár Mary édesanyja nyolc évvel ezelőtt, karácsonykor halt meg agyvérzés következtében. Mary elmondása szerint akkor veszítette el, amikor a kapcsolatuk a legszorosabb volt.
„Én voltam az utolsó ember, aki beszélt vele telefonon”
– idézte fel. A nevetésük, az a pillanat, ahogy a karácsonyra készültek, máig ott cseng a fülében.
