Ebből mi lesz? Nótár Mary és Kis Grófo hatalmasat robbantanak szilveszterkor

Nem először dolgozik együtt a műfaj két kiemelkedő alakja, már több dalt is kiadtak. Nótár Mary és Kis Grófo közös számait imádják a rajongók, van olyan nótájuk, aminek több, mint 20 milliós megtekintése van. Most pedig arra készülnek, hogy felforrósítják a szilveszteri bulikat.

Nótár Mary nagyon örül, hogy megint együtt dolgoztak Kis Grófoval (Fotó: Bors)

Nótár Mary és Kis Grófo új dala az év utolsó napján érkezik

Amikor beléptünk a klipforgatás helyszínére, rögtön kiderült, hogy az új dal mindent magában hordoz, amit a rajongók szeretnek: lendületes ritmus, fülbemászó dallam és az a hamisítatlan jókedv, amely mindkét előadó védjegye. Az édesanyja halála miatt karácsonykor sosem dolgozó Nótár Mary és a fogyni vágyó Kis Grofó rengeteget nevettek forgatás közben, ami nem csoda, mind a ketten jó humorúak, ráadásul barátok, akik nagyon régóta ismerik egymást.

Valóban régi az ismerettségünk, először nyilván Grófo édesapjával dolgoztam együtt. Emlékszem, amikor a kis Grófo egy buliban, ahol az apukájával lépett fel, mesélt nekem a terveiről, hogy ő is ismert énekes akar lenni. Én nagyon tisztelem és becsülőm őt, mert hatalmas utat járt be, hogy ott legyen, ahol most tart. Maximálisan büszke vagyok a testvéremre és örülök, hogy megint együtt dolgozunk. Elárulhatom, hogy az új közös dalon kívül lesz még jövőre több közös projektünk! A dalról én csak annyit mondok, hogy az Ó, mami egy régi nóta újragondolása, olyan stílusba öltöztettük, ami mind a kettőnk szívéhez közel áll. Az, hogy szilveszterkor fog debütálni, nem véletlen, erre aztán lehet bulizni!

– kezdte a Borsnak a Sztárban Sztár All Starst is megjárt Nótár Mary, majd Kis Grófo vette át a szót. – Már a demo változat is annyira jó, benne van a fülemben folyamatosan, szerintem nagyon jó lett, reméljük a közönség is szeretni fogja! Bulizással, jókedvvel kell átmenni az új évbe!"

A roma énekesnő TikTok videói alatta hozzászólások nagy része szerint sláger lesz a közös dal, a rajongók izgatottan számolnak vissza a premierig. Ha a várakozásokat beváltja a közös produkció, könnyen lehet, hogy az új dal hosszú időre meghatározó darabja lesz a mulatós lejátszási listáknak.