Ebből mi lesz? Nótár Mary és Kis Grófo hatalmasat robbantanak szilveszterkor

Nem először dolgozik együtt a műfaj két kiemelkedő alakja, már több dalt is kiadtak. Nótár Mary és Kis Grófo közös számait imádják a rajongók, van olyan nótájuk, aminek több, mint 20 milliós megtekintése van. Most pedig arra készülnek, hogy felforrósítják a szilveszteri bulikat.
Amikor beléptünk a klipforgatás helyszínére, rögtön kiderült, hogy az új dal mindent magában hordoz, amit a rajongók szeretnek: lendületes ritmus, fülbemászó dallam és az a hamisítatlan jókedv, amely mindkét előadó védjegye. Az édesanyja halála miatt karácsonykor sosem dolgozó Nótár Mary és a fogyni vágyó Kis Grofó rengeteget nevettek forgatás közben, ami nem csoda, mind a ketten jó humorúak, ráadásul barátok, akik nagyon régóta ismerik egymást.
Valóban régi az ismerettségünk, először nyilván Grófo édesapjával dolgoztam együtt. Emlékszem, amikor a kis Grófo egy buliban, ahol az apukájával lépett fel, mesélt nekem a terveiről, hogy ő is ismert énekes akar lenni. Én nagyon tisztelem és becsülőm őt, mert hatalmas utat járt be, hogy ott legyen, ahol most tart. Maximálisan büszke vagyok a testvéremre és örülök, hogy megint együtt dolgozunk. Elárulhatom, hogy az új közös dalon kívül lesz még jövőre több közös projektünk! A dalról én csak annyit mondok, hogy az Ó, mami egy régi nóta újragondolása, olyan stílusba öltöztettük, ami mind a kettőnk szívéhez közel áll. Az, hogy szilveszterkor fog debütálni, nem véletlen, erre aztán lehet bulizni!
– kezdte a Borsnak a Sztárban Sztár All Starst is megjárt Nótár Mary, majd Kis Grófo vette át a szót. – Már a demo változat is annyira jó, benne van a fülemben folyamatosan, szerintem nagyon jó lett, reméljük a közönség is szeretni fogja! Bulizással, jókedvvel kell átmenni az új évbe!"
A roma énekesnő TikTok videói alatta hozzászólások nagy része szerint sláger lesz a közös dal, a rajongók izgatottan számolnak vissza a premierig. Ha a várakozásokat beváltja a közös produkció, könnyen lehet, hogy az új dal hosszú időre meghatározó darabja lesz a mulatós lejátszási listáknak.
A klippremier 2024.december 31. 12 óra!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.