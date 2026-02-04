Stohl András A Nagy Ő játékosának: "Menjünk el amellett, hogy így nézel ki?"

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 17:20
Ki gondolta volna, hogy még a sokat látott színész is képes zavarba jönni? Úgy tűnik, Évi mellbedobással győzedelmeskedett a nagy Ő felett.

Noha megkésve érkezett A Nagy Ő 2026-os évadába Szarka Éva, hogy ringbe szálljon Stohl András kegyeiért, úgy tűnik, egy cseppet sincs hátrányban a többi lányhoz képest.

Stogh András, A Nagy Ő 2026-os évadának főszereplője.
Nem ez volt az első, és aligha az utolsó alkalom, hogy Stohl András zavarba jött A Nagy Ő forgatása közben  Fotó: TV2

Évit még csak a keddi adásban láthattuk először, de rövid idő alatt mély benyomást tett a színészre. Randijuk során ugyanis a hölgy azonnal neki is vetkőzött.

Forró randi A Nagy Ő-ben: Stohl András zavarba is jött!

Stohl András minden hölggyel egyedi tematikájú randevúkon igyekszik megismerkedni. Ginát például kempingezni vitte, Kiara Lordot pedig a lány szakmájáról mit sem sejtő Liptai Claudiának mutatta be. Évivel ezdős napot tartottak, amit a lány rögtön azzal kezdte, hogy ledobta a felsőjét, megvillantva sportmelltartóját – és dekoltázsát. 

"Tényleg menjünk el amellett, hogy így nézel ki? Nem is beszélhetünk erről?" - szaladt ki Stohlból a kérdés, majd hozzátette:

Zavarbaejtően csinos vagy, na!

 

Évi kifejezetten örült a bóknak. Mint megjegyezte: jó ilyet hallani 47 évesen. "Azért az nagyon komoly, hogy te is zavarba jössz tőlem!" - tette hozzá, kiemelve: szerinte a szépség nem olyan fontos.

"Lehet, három év múlva leesik az arcom, lehet, elhízok, lehet bármi" - sorolta, mire a színész rögtön rávágta:

Nekem mindegy, csak a melled maradjon ilyen!

 

 

