"Ha ő a Nagy Ő, akkor miért ne jöjjek be?" - Újabb szexi bombázó harcol Stohl András kegyeiért

Nagy Ő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 20:55
A Nagy Ő-The BachelorStohl András
Megérkezett Évi. Stohl András kegyeiért új lakó, Évi küzdhet meg a műsorban.

Felperzselődtek az indulatok, elszabadultak a féltékenységi rohamok. Ma költözött be a Nagy Ő-be a váratlan új lakó, Évi. Ő is harcolni fog Stohl Andrásért, amivel igazán megpezsdítette a műsort. A színművész a kedd esti adásban találkozhat is a nővel, amikor is szinte tapintható köztük a kellemes feszültség.

Stohl András
Évi is megérkezett a Nagy Ő-be, hogy elnyerje Stohl András szívét
Fotó: MATE KRISZTIAN

Stohl Andrásnak újabb hódolója akadt

Az új lakó érkezése igazán felborzolta a kedélyeket és a lányok próbálták megfejteni, milyen hatást kelthetett Évi első találkozásukon Stohl Andrásban. A páros felszabadultan, sokat nevetve beszélgetett egymással és érezni lehetett köztük a szikrát. A színművész kiemelte, hogy ugyan sokaknak úgy tűnhetett, Kiarával való viszonya már eldöntötte a küzdelmet, ez közel sincs így. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az Évivel eltöltött kellemes percek.

Évi őszintén elmondta, miért érzett késztetést, hogy elinduljon a műsorba.

Kíváncsiság, kaland hajtott és hogy megismerjem Andrást!

Majd hozzátette:

Úgy voltam vele, hogy ha ő a Nagy Ő, akkor miért ne jöjjek be?

Évi azt is megosztotta, hogy ő az életben nem egy harcos típus, de ki szeretné próbálni magát, mivel ilyen élményben még sosem volt része. Arra pedig, hogy mit keres egy férfiben, így válaszolt:

 

Igazából ránézek és azt érezzem, hogy ő a férfi!

 

