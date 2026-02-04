Kiara Lord nem fogta vissza magát: Liptai Claudia darabokra fog szedni

Kétségtelen, hogy A Nagy Ő 2026-os évadának egyik legtöbb visszhangot kiváltó, legellentmondásosabb karaktere a felnőttfilmes Kiara Lord.
Stohl András a műsor során igyekszik közelebbről megismerni a kegyeiért ringbe szálló lányokat. Épp ezért mindegyikükkel személyre szabott randikra megy: Ginát például egy vízparti piknikre vitte el, Kiarának azonban egész más programot szánt. Úgy határozott, bemutatja egy igazi dívának Liptai Claudia személyében. Ez bizony még a sokat tapasztalt fiatal nőt is meglepte és elbizonytalanította.
Sok jót nem remélek. Erős nők között végképp nem érzem jól magam, így arra számítok, hogy Claudia darabokra fog engem szedni
- jelentette ki a felnőttfilmes, aki azért már nem csak a korhatáros tartalmak kedvelőinek lehet ismerős, hiszen könyv is készült escort-életéről, valamint a Farm VIP-ben is megmérettette magát. Ennek ellenére Liptai Claudiának alighanem ezek a fejezetek kimaradtak, ugyanis rögtön rákérdezett, hogy izgalmas-e számára ez a helyzet, hogy egy műsorban szerepel. "Hát azért ő forgatott már, látott már kamerát" - magyarázta Stohl, utalva arra, Clau milyen jellegű produkciókban láthatta a színész randipartnerét, miközben Kiara láthatóan rettenetesen zavarban volt. El is árulta: ő sokkal magabiztosabb meztelenül, mint ruhában.
