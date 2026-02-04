Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Drámai pillanatok A Nagy Ő-ben: Gina könnyek közt tört ki

Bachelor – A Nagy Ő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 14:50
Nagy ŐStohl András
Megható! Olyan téma került szóba, amit A Nagy Ő versenyzője egyszerűen nem bírt ki könnyek nélkül.

Gina és Stohl András randevúja A Nagy Ő adásában igencsak eseménydúsra sikeredett. Akadt egy olyan pillanat is, amikor a feleségjelölt igazán megmutatta önmagát. 

Antal Gina elsírta magát A Nagy Ő felvételén
Antal Gina elsírta magát A Nagy Ő felvételén  Fotó: TV2

Rendkívül érzékeny téma került szóba Stohl és Gina randiján: a gyerekvállalás. A lány nem is bírta ki könnyek nélkül. Mint elárulta: nagyon sokat küzdött azért, hogy gyereke születhessen.

Könnyen A Nagy Ő kamerái előtt

Antal Gina és a színész ismerkedése egy vízparti piknikkel ért véget, ami a lánynak kifejezetten imponált. Összességében úgy fogalmazott: nagyon jó randi volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy csakis mosolyokról és kacagásról szólt. Akadt ugyanis egy pont, amikor a lány egyszerűen nem tudta kordában tartani a könnyeit. András pedig csak azt szerette volna, hogy egy picit közelebb kerüljenek, a lány pedig egy picit feloldódjon, azonban amikor azt kérte tőle, hogy meséljen a fiáról, Ginából egyszerűen kitörtek az érzelmek. Mint elárulta: soha nem volt ilyen sokáig távol a gyermekétől, sőt, egyáltalán nem volt még távol tőle.

