Hűha! Könnyekben tör ki a Nagy Ő-ben Mónika

Ismét választania kell Stohl Andrásnak a mai Nagy Ő-ben, eljött az újabb rózsaceremónia ideje. Előtte azonban a brazil szépséggel, Mimivel kerül közelebbi kapcsolatba a jacuzziban.

Nem lesz hiány érzelmekben a ma esti Nagy Ő-ben / Fotó: TV2

Mónikánál ismét eltörik a mécses a Nagy Ő-ben

A pezsgőzés megteszi hatását, láthatóan jól mulatnak, ahogy Évával is, akit a közös izomnyújtás közben bókokkal bombáz. Mónikánál eltörik a mécses... Ismét. Képtelen elviselni a feszültséget a villában. Szerinte a többség tiszta szívvel jött, de Kiara és Gina csak képernyőidőre vágyik. Vajon meddig tudja elviselni Mónika a lányok közötti intrikákat?

Ma este 20 órakor kiderül!