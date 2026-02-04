Nem fogta vissza magát Tilla: őszinte véleményt mondott Kiara Lordról

Két látogató is felbukkant a tegnap esti Nagy Ő-ben. Az egyikük Stohl András lánya, Rebeka volt, valamint Till Attila, aki a barátját ment támogatni. A lányok egy prezentációt készítettek arról, hogyan képzelik el a közös életet a férfival. Rebeka meglehetősen kritikus volt velük, Kiara Lordról pedig utóbb kereken kimondta, hogy szerinte nem lenne jó társa az édesapjának. Tilla is megosztotta a véleményét, amellyel egyébként a felnőttfilmes egyáltalán nem értett egyet.

Kiara Lordról mondta el a véleményét Till Attila / Fotó: Máté Krisztián

Őszinte véleményt fogalmazott meg Kiara Lordról Till Attila

Lenne kérdés, ezért ülünk itt, a te védelmedben is. Tudod, mi érdekel engem a legjobban? Nagyon szép, nagyon jól megoldottad, de rád nézek, azon gondolkodom, hogy szerintem te egy olyan ember vagy, aki nem biztos, hogy eléggé szereti magát. Sőt, szerintem te küzdesz azzal, hogy ki vagy, mi legyél. Az a nagy kérdés, hogy ebbe a küzdelembe hogy fér bele az András? Engem ez izgat

- fogalmazta meg a gondolatait Tilla, a prezentációt követően.

Szerintem nem rám gondolsz, nem rólam beszélsz

- jelentette ki erre Kiara, akit ezután Rebeka sem kímélt.

Ez volt az első olyan alkalom a villalétem alatt, amikor rosszul éreztem magam

- összegezte később a történteket a felnőttfilmes.