Kiara vallomása mindent felborított A Nagy Ő-ben: férfiként még ő is összejönne Krisztával

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 22:50
A mai adás érzelmi hullámvasútra ültette a nézőket, ahol őszinte vallomások és váratlan közeledések borították fel az addigi erőviszonyokat. A Nagy Ő villájában egyre többen teszik le voksukat Kriszta mellett.
Az este nemcsak romantikáról, hanem stratégiáról és drámáról is jócskán szólt. A Nagy Ő villában olyan beszélgetések zajlottak le, amelyek hosszú távon meghatározhatják a döntő felé vezető utat.

A Nagy Ő egyik nagy esélyese egyértelműen Kiara Lord.
A Nagy Ő a mai adásban is elsőként adott rózsát Kiarának (Fotó: TV2)

A Nagy Ő-ben Kiara színt vallott

A Nagy Ő mai adása tele volt fordulatokkal és őszinte megjegyzésekkel, kitárulkozásokkal. Kiara Lord szokatlanul nyitottan, talán számító módon kezdte feltérképezni a bent maradt öt versenyzőt, és olyanokhoz is közeledett, akikkel szemben eddig éles határt húzott. Ennek jegyében ült le beszélgetni Krisztával is, méghozzá nem akármilyen helyszínen: egy jakuzziban mélyültek el egy szokatlanul hosszú eszmecserére.

Kiara nyíltan kimondta, hogy szerinte Kriszta a legalkalmasabb pár András mellé, és őt gondolja egyedül valós ellenfelének a villában. Tudja, András komolyan szimpatizál vele.

Azt látom, hogy te rendben vagy magaddal és szerintem te illesz a legjobban Andráshoz. Így gondolom, verseny ide vagy oda. Számomra előrébb való, hogy az Andrásnak jó legyen. Ha nem én, akkor legyél te a párja 

– fogalmazott Kiara, ezzel meglepve Krisztát és egészen biztos, hogy a nézőket is.

Nem Kiara az egyetlen, aki szerint Kriszta lenne a legjobb választás András számára (Forrás: TV2)

„Kriszta egy olyan nő, akivel még én is összejönnék”

A beszélgetés legmegdöbbentőbb pillanata akkor jött el, amikor Kiara kijelentette: Kriszta olyan nő, aki felé ő maga is nyitna, ha férfi lenne. 

Kriszta egy olyan nő, akivel még én is összejönnék, ha férfi lennék. Benne minden megvan, ami szerintem egy férfinak kell - leszámítva a szexualitást.

Kiara tehát ma nem spórolt a furcsa kijelentésekkel és tettekkel, amikből úgy tűnik, hogy elkezdte keresni helyét a villában maradt másik öt lány körében, illetve latolgatja esélyeit a végső győzelem kapcsán. Kriszta higgadt maradt a beszélgetés során. Elmondta, nem aggódik amiatt, ki mennyire került közel Andráshoz, mert szerinte most jönnek az igazán döntő napok. Tudatos döntés volt részéről, hogy eddig nem kért csókot Andrástól, miközben elfogadja, hogy mások élnek ezzel a lehetőséggel. A feszültség így tovább nő, miközben a Nagy Ő Stohl András körül egyre élesebb a verseny, óráról órára váratlan fejezeteket nyitva a villa életében.

 

