"Ez gáz!" – Nagy Ő Kriszta már a randi előtt hoppon maradt?

Stohl András ismét belenyúlt? A Nagy Ő 2026-os évadának következő része is tartogat komoly fordulatokat.

Nagy Ő Kriszta úgy érzi, Stohl húzása rettentő ciki Fotó: TV2

Egy kisvideóból például kiderült: a színész és Kriszta randevúja nem kezdődött épp szerencsésen, Stohl ugyanis rúzsfoltos arccal jelent meg. A kérdés csak az: kivel volt korábban, aki nyomot hagyott rajta? "Tök ciki így eljönni egy másik randira" – jelentette ki Kriszta, miközben András arcáról törölgette a foltokat. "Ez gáz, ezt tudom" - helyeselt a férfi, hozzátéve: nagyon fáradt, ezért nem figyelt ilyesmikre, ugyanakkor tisztában van vele, hogy ez tiszteletlenség a randipartnerével szemben.

Nagy Ő Kriszta kijelentette: nem csókolja meg Stohl Andrást

Kriszta egyébként korábban már nem volt hajlandó részt venni egy pikáns játékban, sőt, Lékai-Kiss Ramónának azt is elárulta: nem szeretne Stohllal csókolózni. A színészt persze mindez sokként érte, nem is értette igazán, miért nem szeretné a lány, hogy ha mindketten akarják, fejlődjön a kapcsolatuk.