Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ez gáz!" – Nagy Ő Kriszta már a randi előtt hoppon maradt?

Bachelor – A Nagy Ő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 15:05
randiStohl András
Ez rettentő kínos. Stohl András rúzsfolttal az arcán jelent meg a randevún.

Stohl András ismét belenyúlt? A Nagy Ő 2026-os évadának következő része is tartogat komoly fordulatokat.

Nagy Ő Kriszta úgy érzi, Stohl húzása rettentő ciki
Nagy Ő Kriszta úgy érzi, Stohl húzása rettentő ciki  Fotó: TV2

Egy kisvideóból például kiderült: a színész és Kriszta randevúja nem kezdődött épp szerencsésen, Stohl ugyanis rúzsfoltos arccal jelent meg. A kérdés csak az: kivel volt korábban, aki nyomot hagyott rajta? "Tök ciki így eljönni egy másik randira" – jelentette ki Kriszta, miközben András arcáról törölgette a foltokat. "Ez gáz, ezt tudom" - helyeselt a férfi, hozzátéve: nagyon fáradt, ezért nem figyelt ilyesmikre, ugyanakkor tisztában van vele, hogy ez tiszteletlenség a randipartnerével szemben.

Nagy Ő Kriszta kijelentette: nem csókolja meg Stohl Andrást

Kriszta egyébként korábban már nem volt hajlandó részt venni egy pikáns játékban, sőt, Lékai-Kiss Ramónának azt is elárulta: nem szeretne Stohllal csókolózni. A színészt persze mindez sokként érte, nem is értette igazán, miért nem szeretné a lány, hogy ha mindketten akarják, fejlődjön a kapcsolatuk.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu